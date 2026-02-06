《豆腐媽媽》替身墜樓遭爆索賠民視600萬？ 未婚妻澄清「沒有」提3大訴求

蘇德揚住院17天傷勢嚴重，未婚妻Rena表示民視說法輕描淡寫，也希望能重視拍攝現場工安問題。Rena提供、姜永年攝

民視8點檔《豆腐媽媽》劇組驚傳嚴重工安意外，37歲替身演員蘇德揚於1月20日拍攝墜樓動作戲時，不慎自高處重摔墜地，導致顱內出血、顏面複雜骨折，家屬當天更收到了病危通知書。蘇德揚的未婚妻Rena今日於衛福部台北醫院現身提出3大訴求，外傳她向民視要求600萬賠償，她澄清表示：「沒有。」

吐4袋血卻稱臉部受傷

蘇德揚的未婚妻Rena今日於衛福部台北醫院現身，她回憶事發當天在急診室，親眼目睹未婚夫吐了4大袋鮮血，讓她腦筋一片空白、手抖簽下病危通知書，「他心理和生理上非常恐慌，眼睛一睜開就躺在病床，全身插滿針頭，完全忘記事發經過。」

針對電視台對外聲稱蘇德揚僅是「臉部受傷」，Rena憤怒表示這與事實嚴重不符，受傷程度遠比外界想像慘烈。

提3點訴求怒轟工安疏失

Rena也在現場正式提出3點訴求：第1、要求民視公開道歉；第2、演藝圈應嚴格重視工安問題，專業替身安危不容忽視；第3、後續復原與理賠必須主動積極，拒絕拖延。

她更質疑現場安全措施嚴重不足，原本有武行前輩自薦擔任安全人員卻遭劇組拒絕，「究竟是經費不足還是公司決定？現場少了專業人員就差很多！」Rena強調兩人原定今年結婚，如今計畫全毀，也舉例2022年炎亞綸主演《初擁》在苗栗神仙谷墜谷事件，當時攝影師、收音助理雙雙墜谷喪生，呼籲外界不要忽略替身演員的安危。

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚拍攝時發生意外，入院治療17天，未婚妻表示民視已經付清9萬多的住院費用，但看護費用還沒給。Rena提供

針對外界傳聞蘇德揚是「保險黑名單」因此只有團保，Rena透露，兩人前一週才剛到泰國旅遊，「保險都是正常，我們都有保，我不懂為什麼是黑名單。」

現場記者提醒是否旅遊險跟個人保險不同，以及蘇德揚可能因為工作危險性高被拒保？被問到過去是否有工傷賠償？Rena強調未婚夫過去僅在自我練習時受傷，從未在拍攝現場出事，質疑此次劇組拒絕專業安全人員進場才是關鍵，「有一位武行大哥想當安全人員，劇組卻說可以自己處理，少了專業人員真的差很多！」

她強調自己有很多疑問，包括發生意外的原因到底是什麼？是經費不足？還是公司的決定？「我希望民視講清楚講明白、但還是沒有，我的疑問沒有被滿足。」



