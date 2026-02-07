《豆腐媽媽》替身墜樓重傷 勞動部證實無投保將開罰

民視八點檔《豆腐媽媽》爆拍攝意外。（圖／台北市電影戲劇業職業工會臉書、Threads＠hoppychamp）

民視戲劇《豆腐媽媽》日前發生37歲演員蘇德揚1月20月進行高台墜樓替身戲時，摔落點超出防護墊造成頭部重創，顱內出血及顏面多處複雜性骨折，一度病危進加護病房。其家屬指控民視高層至今無人到醫院關心，且疑未幫替身保保險。對此，勞動部表示，經檢查發現未確實採取防止墜落而致遭受危險的措施，將依職業安全衛生法裁罰。

《豆腐媽媽》劇組萬星傳播日前發聲明表示，劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況。

廣告 廣告

然而，勞動部表示，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危的之措施，違反職業安全衛生設施規則第224條第2項規定部分，將依職業安全衛生法裁罰。至於事業單位是否有違反其他職業安全衛生法相關規定，正在積極調查當中。

另查罹災者目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險，雙方關係由桃市處持續派員釐清。如受僱於登記有案或設有稅籍的單位未申報勞工加保，勞保局依法可核處勞保應繳保險費4倍罰鍰（僱用員工5人以上始適用）、就保應繳保險費10倍罰鍰、災保2萬元至10萬元罰鍰並公布違規事由。

勞動部強調一向重視影視從業人員權益，為保護其工作安全及健康，之前已與台北市電影戲劇業職業工會合作，在2022年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變等內容。

為強化影視業從業人員安全衛生知能，勞動部除持續與文化部影視及流行音樂產業局合作辦理安全衛生及勞動權益宣導會外，也已要求各勞動檢查機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。

勞動部指出，桃園市政府職災勞工專業服務人員（PAS）已主動與受傷勞工聯繫關懷，說明相關權益與可運用之協助資源，並將持續追蹤，視其實際需求提供專案律師法律協助、職能復健服務及相關給付申請之協助，確保勞工獲得即時且完整之支持。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費

《世紀血案》改編林宅血案！李千娜喊「沒那麼恐怖」 網灌爆臉書急刪文

102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清 鄰居曝真實情況