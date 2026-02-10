《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！同劇演員現身曝劇組現況

【緯來新聞網】王瞳、張家瑋、郭雅茹、羅平、黃少谷、胡鴻達、廖伯斯今（10日）出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會，身為民視八點檔班底，談及《豆腐媽媽》日前發生嚴重工安意外，胡鴻達表示目前每個人都專注在劇情工作上，當時也不在現場，很難表達意見，只希望事情圓滿解決。

胡鴻達投入在演出上。（圖／鳳凰藝能提供）

《豆腐媽媽》工安事件發生後，劇中有演出的胡鴻達，自然被關心劇組現況，不過因為事發當下，他不在現場，不好表達意見，「我們不是現場，我們不在，也不是家屬，只希望大家都平安健康，不希望發生意外事件，希望事情圓滿解決」。



劇組拍攝有受影響？他說得保守，「其他不太清楚，目前拍戲還是專注在工作上面」。他透露，前幾天才剛進劇組拍第三波夜戲，棚內甚至設置2組人馬拍攝，「現在走到很多感情戲部分，需要演員費很大力量演出，沒辦法快速產生作品，量沒那麼充足，年節快到了，就在趕量」。

王瞳拍戲難免受傷。（圖／鳳凰藝能提供）

王瞳目前還沒加入《豆腐媽媽》的演出，但也關心這次工安意外，「看到他出院在家休養，真的寬心很多，當下（看到新聞）嚇一跳，衷心祝福他早日康復」王瞳認為遇到的劇組、現場工作人員都非常保護他們的安全，一上工就戰戰兢兢，「風一吹來，副導就會衝過來要我不要飛走，導演都會說不要受傷」。



不過為了求好心切，她在拍跌倒、跑步戲時會比較用力一點，稍微有些磕磕碰碰，但都是在非常安全的狀態下完成，「自己安全自己要顧」。

