《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！影帝莫子儀心疼好友：不應該發生意外

莫子儀心疼替身好友發生意外。（圖／翻攝自莫子儀臉書）





民視八點檔《豆腐媽媽》近日爆出工安意外，一名蘇姓男替身演員在拍攝自高樓墜下的動作戲時，從地面海綿墊彈飛，導致頭部重摔，消息曝光後震驚影視圈，金馬影帝莫子儀今（6）日也轉發台北市電影戲劇業職業工會聲明，沉重表示：「希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過。」

莫子儀透露，該名蘇姓替身演員是自己的好友，也是一位認真努力的好演員，「很難過發生這樣不應該發生的意外。支持工會聲明，也希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過。希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」

廣告 廣告

莫子儀也轉發台北市電影戲劇業職業工會聲明，聲明中指出，此次事件不只是個別案件，而是整個影視產業長年失序的結果，「我們絕不容許再被當成一次性的『意外』。」同時也嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責，僅以收視、點擊與利益作為經營邏輯的唯一考量，並強調「 安全不是成本，而是最基本的人命底線」。

針對整起事件，民視稍早也再度發布聲明，強調已前往醫院協助付清費用，「對於此次突發意外，劇組深感遺憾與抱歉。拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節；如今仍發生受傷狀況，劇組也將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。」



【更多東森娛樂報導】

●陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級

●《豆腐媽媽》驚傳拍攝意外！替身「高樓墜地重傷」電視台回應了

●爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了

