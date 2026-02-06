《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！桃園市府：派員進行勞檢

針對媒體報導某電視劇拍攝期間，桃園市轄內發生替身演員墜落職業災害事故一事，桃園市府高度重視。（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）





針對媒體報導某電視劇拍攝期間，桃園市轄內發生替身演員墜落職業災害事故一事，桃園市府高度重視，已即刻啟動相關調查與行政處理作業，以確保罹災者勞動安全與權益。



桃園市府勞動檢查處於獲悉事件後，已主動掌握事故發生經過，並派員進行勞動檢查與事實釐清，針對事故現場之作業方式、安全防護措施、風險評估及相關管理作為進行全面檢視，同時要求事業單位配合提供必要資料，另針對拍攝作業涉及高風險動作或特殊危害之情形，將一併檢視事業單位是否依影視業職災預防指引規定辦理安全教育訓練及必要之防護措施；如有違反法令或未依指引落實安全管理情事，將依法辦理。

桃園市府勞動檢查處強調，無論工作型態為長期、短期或臨時性，只要涉及人身安全之作業，事業單位均應善盡職業安全衛生責任。未來亦將持續透過勞動檢查、宣導及輔導機制，督促影視製作單位依循職業災害預防指引辦理，防止類似事故再度發生，確保從業人員之工作安全與基本勞動權益。



