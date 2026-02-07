《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！ 演員吳承洋發聲：人命這麼不值嗎

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

演員蘇德揚1月20日拍攝民視新劇《豆腐媽媽》動作戲時，因摔落點超出防護墊範圍，頭部著地，造成顱內出血及面部種骨折。其未婚妻昨（6）日發聲指責民視跟劇組萬星傳播事發至今一句道歉都沒有，住院期間僅送6個蘋果慰問。事件爆發後，引起演藝圈高度關注，多名演員紛紛發文聲援蘇德揚。

演員蘇德揚拍攝民視新劇《豆腐媽媽》動作戲時意外重傷，引起演藝圈高度關注，多名演員紛紛發文聲援蘇德揚。（圖／翻攝畫面、@__chriswu__ IG）

曾演過電影《器子》的演員吳承洋，於深夜在Threads發文指出，蘇德揚是他從小到大的學長，「看到他摔下來的影片以及在加護病房的照片，真的心痛到流淚，想到我們一路走來這樣的環境我們的付出卻總是換來這樣的對待，到底我們還要忍受多久？」吳承洋更氣憤指出，劇組後續的處理態度令人吐血，並質問劇組：「人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」

蘇德揚學弟吳承洋深夜發文指責《豆腐媽媽》劇組。（圖／翻攝@__chriswu__ Threads）

事實上，金鐘視帝傅孟柏昨（6）日率先發聲，他在IG限時動態質疑，「攝影機在高台下面為什麼要從這麼高跳？為什麼有人有戴安全帽有人沒戴？」他指出，把替身的安全擺第一是工作人員的任務，劇組不應該將預算當作藉口，「沒預算就不要跳，跳什麼跳⋯意外是『不該發生』的，要盡所有努力讓風險降到最低的，而不是不斷發生、檢討、再為自己的不專業找理由」。

金鐘視帝傅孟柏昨日率先指出，劇組不應該將預算當作藉口，意外是「不該發生」的。（圖／翻攝@fumengpaul IG）

針對替身演員重傷事件，民視昨日發聲明指出，對於此次拍攝意外深感遺憾，強調劇組已前往醫院慰問，並承諾會負擔所有醫療費用，並進行後續保險理賠申請。民視也召開內部會議，全面檢視拍攝安全流程，強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。

