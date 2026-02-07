《豆腐媽媽》替身墜樓重傷「無勞保、災保」！勞動部將開罰

《豆腐媽媽》首映記者會。民視提供



民視戲劇《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員高處墜落重傷事件，引發外界關注。勞動部 今（2/7）日說明，經桃園市政府勞動檢查處連日調查，已確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。

勞動部指出，該名替身演員1月20日拍攝民視戲劇 豆腐媽媽 墜樓橋段時發生意外，雖然目前已出院，但職安責任仍須釐清。勞檢結果顯示，劇組違反《職業安全衛生設施規則》第224條第2項，未確實採取防止勞工墜落的必要措施，將依《職業安全衛生法》裁處，最高可處新台幣30萬元罰鍰；是否另涉其他職安法違規事項，仍在持續調查中。

廣告 廣告

勞動部說明，受傷替身演員並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，因此無法請領勞保傷病給付，但由於職災保險屬強制納保，相關災害補償與災後重建給付仍可依法理賠，後續將由勞保局向雇主代位求償。至於雇主身分，將從「誰支付薪資」及「誰具有指揮監督權」等面向進一步認定。

勞動部也指出，若查明替身演員受僱於登記有案或設有稅籍的事業單位，且僱用員工達5人以上卻未依法申報加保，勞保局可依法裁處勞保應繳保險費4倍罰鍰、就業保險應繳保險費10倍罰鍰，並就未投保職災保險部分，處新台幣2萬元至10萬元罰鍰，相關違規情形亦將對外公布。

為保障罹災勞工權益，勞動部表示，地方政府的職災勞工專業服務人員（PAS）已主動與受傷演員聯繫，後續將視實際需求，提供專案律師法律協助、職能復健服務及相關給付申請協助，確保勞工獲得即時且完整的支持。

勞動部強調，為保障影視產業權益、工作安全及健康，早在111年6月即與台北市電影戲劇業職業工會合作訂定「影視業職業災害預防指引」，要求雇主落實作業風險評估、安全防護與緊急應變措施；並責成各地勞動檢查機構，透過縣市政府協拍單位掌握外景拍攝期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。

更多太報報導

台北102歲人瑞突娶69歲看護！子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」