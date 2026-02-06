《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！製作公司「4點聲明」他確認安全才開拍

民視《豆腐媽媽》一名男替身在拍攝四節高台墜落片段時，不慎頭部重擊地面。（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）





《民視》八點檔《豆腐媽媽》1月20日拍攝爆發嚴重工安意外，一名蘇姓男替身拍攝動作戲時從高樓墜下，直接撞擊地面，顱內出血、面部骨折、牙齒碎裂住進加護病房，送醫當天還吐了一整晚血。對此，製作公司萬星傳播今（6）日發聲明表示，有幫演員投保雇主意外責任保險，公開與蘇先生及其家屬溝通過程。

《豆腐媽媽》劇組萬星傳播表示，此次拍攝劇情為高風險橋段，經評估需由專業武術指導來協助拍攝。受傷的蘇先生本身是專業武行，並由武術指導轉介至劇組。於開拍前，劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備四塊安全墊做為緩衝：「開拍當天為確保人員安全，劇組於現場多備一層安全墊，及劇組6位工作人員在旁保護，並詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生現場勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。」

廣告 廣告

劇組聲明強調，他們皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示：「保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況，特此澄清。

劇組公開1月20日事發當天至今日蘇先生出院，與家屬之溝通過程：「1/20事發當下，現場AED人員立即進行傷勢評估並通報救護車；劇組人員陪同蘇先生搭乘救護車至衛生福利部桃園醫院，經與家屬討論後，將蘇先生轉至署立台北醫院就近照顧。劇組統籌親至現場了解狀況，並致贈慰問金，同時與家屬建立聯繫方式，持續表達關心。」

1月21日早上劇組統籌有至醫院探視蘇先生，當天下午家屬轉達統籌，聽從醫生建議進ICU進行72小時觀察。劇組於隔日早上前往醫院與家屬一起聆聽病情說明。27日蘇先生轉至普通病房，劇組詢問是否能探視，家屬表示該日探視已額滿。30日劇組再次表示欲前去探視，家屬於2月1日回覆於3日再進行探視。6日凌晨家屬通知劇組中午要辦理出院，劇組跟家屬約好11點在醫院辦理出院手續，劇組當場繳清相關醫療費用，並致贈出院慰問金。

萬星傳播表示，對於此次突發意外，劇組深感遺憾與抱歉：「拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節；如今仍發生受傷狀況，劇組也將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。」

民視八點檔《豆腐媽媽》爆發工安意外，製作公司萬星傳播發聲明。（圖／萬星傳播）

民視八點檔《豆腐媽媽》爆發工安意外，製作公司萬星傳播發聲明。（圖／萬星傳播）



【更多東森娛樂報導】

●陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級

●《豆腐媽媽》驚傳拍攝意外！替身「高樓墜地重傷」電視台回應了

●爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了

