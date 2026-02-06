《豆腐媽媽》替身墜樓重傷 鄭伊健指「他」的態度很重要

【緯來新聞網】鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒仁等人今（6日）出席Netflix影集《百萬人推理》上線記者會，由於近日民視八點檔《豆腐媽媽》劇組爆出替身演員墜樓意外，過去以《古惑仔》系列深植人心的鄭伊健對此表示，武打戲的現場安全，導演角色至關重要。鄭伊健提到，早年在訓練班就有學習如何在衣物內放置緩衝物保護自己。他語重心長地指出，無論在台灣或香港拍攝，動作戲的安全性往往取決於導演的態度，「導演是現場最大的，有些導演非常在意演員是否受傷，每個動作都很小心。」他肯定《百萬人推理》導演蘇文聖在防護上安排得很周全。

鄭伊健對此表示，武打戲的現場安全，導演角色至關重要。（圖／記者陳明中攝）

此外，劇中一場婁峻碩與蔡凡熙坐在賣場推車、從大橋階梯疾速滑下的刺激戲碼，看似驚險萬分，婁峻碩解釋，拍攝現場其實佈滿鋼絲與繩索來控制方向，演員身上也繫有安全防護，至於摔出車外的畫面則是靠剪接完成。即將升格人父的他直言，不會因此對動作戲產生負擔，只要做好把關並相信劇組的專業，便能放心演出。

李李仁也化身「小粉絲」為兒子李小龍向鄭伊健討簽名；左為李霈瑜。（圖／記者陳明中攝）

婁峻碩與蔡凡熙劇中也有不少驚險場面。（圖／記者陳明中攝）

除了動作戲，李李仁也化身「小粉絲」為兒子李小龍向鄭伊健討簽名，笑稱這是最好的新年禮物。他透露與鄭伊健合作必須背下對方所有台詞，才能克服香港腔、精準銜接反應。導演蘇文聖則爆料，為了呈現最完美的效果，劇組找來邱凱偉（Darren）為鄭伊健配音，其聲線與鄭伊健極為神似，連鄭伊健本人都開玩笑提議「怎麼不用AI配音」。《百萬人推理》定於2月12日全球同步上線。

《百萬人推理》定於2月12日全球同步上線。（圖／記者陳明中攝）

