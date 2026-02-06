《豆腐媽媽》替身墜樓！家屬「收病危通知」怒控沒保險：民視都沒道歉

記者蔡維歆／台北報導

民視8點檔《豆腐媽媽》日前拍攝時， 一名替身演員摔傷，一度病危進ICU。（圖／翻攝自豆腐媽媽Youtube）

民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，1月20日一名替身拍攝工地動作戲時，自高樓直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，家屬當天收到「病危通知」焦急萬分。事發至今17天，家屬不滿痛訴，劇組居然沒幫替身買保險，高層也沒一句道歉。

家屬氣憤發文指出拍攝地點在工地，「爸爸要從4層高鋼架往下墜。防護墊疑似放錯位置、數量不足。現場接應者都是助理，不是專業安全人員。劇組因節省費用沒有請專業人員拉墊子，墜落瞬間助理人員驚恐逃開、跳開、閃開。」 導致替身從接近2樓半高度的位置下墜，撞上水泥地，當場失去意識。

家屬再度發文控訴民視。（圖／翻攝自Threads）

家屬事後更表示「沒有任何民視高層來醫院關心」，唯一出現的只有一名助理，帶著6顆蘋果前去慰問，家屬認為：「後續安全責任、保險、流程，至今仍有許多疑問。 我們只是普通人，不懂產業規範，不懂拍攝安全標準。 我們只知道那天倒下去的，是我們的家人。」表示看了民視昨第一時間的回應更覺得心寒， 認為從事情發生的第一刻起，高層完全沒有介入，也沒有人來了解真實情況， 一句《對不起》都沒有，「康復之路漫長而艱辛，所有工作瞬間停擺，又該怎麼辦？」

