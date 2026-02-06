《豆腐媽媽》替身墜樓一度命危！ 家屬出面要求民視公開道歉

工安意外傷者蘇德揚的未婚妻Rena今天出面受訪。

民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，劇組武行37歲蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，從高樓直接墜地，導致顱內出血、顏面複雜性骨折，家屬當天即收到「病危通知」，焦急萬分。其未婚妻Rena今（6日）在台北醫院召開記者會提出三點訴求：第一，希望民視公開道歉；第二，盼演藝圈正視工安問題，必須配置專業替身演員，不能忽略替身的安全；第三，要求民視對後續復原與理賠主動積極處理，而非被動拖延。

Rena透露，事發後蘇德揚緊急送往急診，她在急診室目睹未婚夫吐出四大袋血，當下腦中一片空白、手抖著簽下病危通知書。目前蘇先生已轉往一般病房，需在旁人攙扶下才能下床行走，但他已忘記事發經過，只記得一睜眼就躺在病床上，全身插滿針管，手腳無法正常活動，內心極度恐慌。

蘇德揚為八點檔擔任替身，卻意外摔傷。（Rena提供）

她痛斥從住進加護病房至今，未見任何民視高層到醫院探視，外景導演雖表示會前來關心，卻因趕拍過年存檔而始終未現身，唯一出現的是一名小助理，僅帶來六顆蘋果慰問。至於後續安全責任、保險與相關流程，家屬至今仍有諸多疑問未獲解答。

外傳蘇先生因列為保險黑名單，無法投保個人保險，但有團體保險，Rena對此相當質疑，強調前一週兩人才赴泰國旅遊並順利投保，「保險都是正常的，我們都有保，我不懂為什麼會被列為黑名單。」

記者提醒，工作保險與旅遊保險性質不同，蘇先生從事高風險行業，可能影響個人保險狀況。被問及過去是否有工傷賠償紀錄，Rena表示：「他練習後空翻、側翻時確實有受過傷，但從未因拍攝發生意外，現場安全措施過去都做得很好，一切安全，唯獨這次例外。」

Rena質疑拍攝現場的安全措施，她指出當天原本有一位資深武行希望擔任現場安全人員，但劇組表示不需要，稱可自行處理，「少了這位專業安全人員影響很大，我想知道是經費不足，還是公司的決定？我希望民視說清楚、講明白，但至今仍未得到滿意答覆。」她並提及過去神仙谷攝影墜谷事件，認為拍攝現場的工安標準必須全面提高。

自1月20日住院至今已17天，民視僅提供6000元慰問金，但看護費用已累積8、9萬元。民視已結清部分醫療費用，但因付款者現金不足，仍有部分看護費尚未付清，而後續復健路途漫長，醫療支出仍十分可觀。

此外，Rena也質疑，在保險尚未完全確認前，民視為何允許蘇先生進行高風險拍攝？至於後續賠償如何處理，「這是民視的責任與功課。」她坦言原本今年計畫結婚，如今也被迫延期。Rena自稱是和平愛好者，無意提告，但若民視未能滿足訴求，必要時仍會採取法律行動。外傳家屬將對民視索賠六百萬，Rena否認。

