《豆腐媽媽》替身墜樓一度病危「家屬怒控沒保險」！民視二度回應了

民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳替身演員從高台墜落的拍攝意外，民視5日正式回應，家屬深夜再度發文揭「劇組沒有幫我們保到險」，並且心寒沒有高層來醫院關心，民視6日二度回應：「民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。」

一開始家屬在Threads上發文表示：「已經第17天沒有看到爸爸了」，透露事發時間在1月20日，並且詳述事故當天的受傷經過，讓這起事故開始曝光。家屬表示，「爸爸的頭部，從接近二樓半高度，直接撞上水泥地面。當場失去意識。進了急診，也進入 ICU。」醫師診斷創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折、牙齒受損、全身多處挫傷，一度簽下病危通知時單，至今還在醫院觀察中。

家屬反應，從 ICU 到今天，沒有任何民視高層來醫院關心，唯一出現的是小小助理，帶了6顆蘋果探病，家屬對於後續安全責任、保險、流程，至今仍有許多疑問。 並且指控「這不是一場意外，而是一場嚴重的疏失」對於民視的回應，更讓人心寒。

據了解，演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。民視6日二度回應，「民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金，目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。民視也再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。」

而在台北市電影戲劇業職業工會臉書也流出替身演員拍戲驚險一瞬間，影片流出是現場事故影片經職災本人及家屬同意公開，並且聲明稿指出，民視《豆腐媽媽》劇組武行蘇先生於1月20日在桃園蘆竹拍攝時發生重大職災，從四節高台高處墜落，因現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，期間被醫師告知病況危急。雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療，後續將面對漫長復健之路，生活功能受影響。本會對於此一血淚職災，表達最深切的憤慨與沉痛，並在此嚴正3點聲明。

