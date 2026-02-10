《豆腐媽媽》替身墜樓！王瞳首公開發聲 同劇演員曝劇組「真實現況」

記者宋亭誼／台北報導

藝人王瞳、張家瑋、郭雅茹、羅平、黃少谷、胡鴻達、廖伯斯等人，今（10）日現身板橋慈惠宮提前向大家拜年。近來替身演員蘇德揚替民視《豆腐媽媽》拍攝，卻意外墜地重傷，消息引發各界關注，對此，同為《豆腐媽媽》演員的胡鴻達表示自己當時不在場；王瞳則稱看到新聞時嚇了好大一跳。

王瞳鬆口拍攝八點檔危險性。（圖／鳳凰藝能提供）

胡鴻達坦言，意外發生當下他並不在現場，無法得知事情的全貌，「希望大家平安健康，不要發生任何意外、事件圓滿解決。」至於劇組氣氛及拍攝進度是否因此受影響？胡鴻達並未正面回應，僅透露劇組正在趕拍過年存檔。

王瞳拍攝八點檔多年，經歷過不少危險戲碼，她雖然不認識這次發生意外的替身，得知對方已順利出院仍鬆了一口氣。王瞳坦言，八點檔難免有動作戲，尤其林口風勢強勁，連導演都曾開玩笑表示擔心她被風吹走，有時自己也會求好心切「想要一次OK」，後來才意識到自己的安全要自己顧，而劇組也都很保護演員。

