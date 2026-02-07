《豆腐媽媽》替身墜樓「腦部如脆弱豆腐」 凌晨被痛醒

《豆腐媽媽》蘇姓替身演員的頭部重創，被未婚妻形容腦部像豆腐。（圖／Rena提供、林奕如攝影）

民視八點檔《豆腐媽媽》一名37歲蘇姓替身男演員，上月20日依照拍攝需求從四節高台跳下後，頭部重傷送醫，其未婚妻Rena昨開記者會控訴劇組存在嚴重人為疏失。今（7日）凌晨，未婚妻貼出三包藥物，心疼未婚夫仍頭痛劇烈，飽受後遺症折磨。

未婚妻今凌晨5點多在threads發文，開頭沉重地寫道：「The agony hath awakened once more; the pain is most unbearable.（痛苦再次甦醒；這份劇痛令人難以忍受。）她指出，未婚夫因頭部受到重擊而再度痛醒，並形容「腦袋如同脆弱的豆腐」，讓她揪心到久久無法平復。

而文中，未婚妻形容這份痛楚「就像漫長的黑夜，雖然沒有聲音，卻無處不在」、「不誇張，卻真實地折磨著每一次呼吸、每一個動作。」她在一旁守護，手中握著藥，希望能替未婚夫分擔，哪怕是一點點，盼望對方身體的疼痛，能一日比一日減輕。

她同時公布三張藥單的照片，認證未婚夫受傷近半個月，仍需要服用止痛、抗癲癇及緩解神經相關症狀的藥物，顯示後遺症仍持續糾纏著未婚夫。

《豆腐媽媽》墜樓風波爆發後，劇組的專業度備受外界質疑，昨發聲明澄清，有替演員投保雇主意外責任保險、沒有不聞不問、開拍前有與武術指導討論、有準備安全墊，蘇姓替身現場勘查後認為安全措施無虞，才進行拍攝。未婚妻對此駁斥「拍攝現場是沒有任何的武術指導」、「安全是現場要維護，不是一個人校長兼撞鐘」，雙方各說各話。

