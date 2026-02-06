《豆腐媽媽》替身墜樓！資深男星憶拍戲工傷 斷3根肋骨照樣拍

李志希近年將事業轉往中國發展。（圖／東森娛樂）





61歲資深男星李志希因主演瓊瑤經典劇《梅花三弄之鬼丈夫》，飾演男主角「柯起軒」走紅，之後與空服員妻子紀佩伶結婚，婚後育有2女1子，家庭生活幸福美滿。今（6）日他出席「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」，談及近期八點檔《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外，也吐露自己過往拍戲時的驚險受傷經歷。

李志希回憶，過去拍攝武打戲時雖然有專屬替身負責高難度動作，但其中一場吊鋼絲的戲份，不算是很危險的動作便親自上陣，沒想到卻發生意外。他表示，當時在用手指扣住對方腳部時，剛好卡進鞋子與護具之間，導致手指當場斷裂，「幾個人掰不動 ，我掰掰看不行，這不是脫臼，這應該斷了，所以就頂著頭套去醫院。」

廣告 廣告

李志希坦言曾在拍戲現場摔斷手指和肋骨。（圖／華視提供）

李志希坦言曾在拍戲現場摔斷手指和肋骨。（圖／華視提供）

除了手指受傷，李志希也透露，過去拍攝其他作品時，肋骨曾被撞斷3根，「到醫院接好回來後，導演還問我能不能拍，我說可以，吃完飯就回來繼續拍。」他坦言，拍戲受傷在所難免，演員必須具備韌性、耐心與耐力，還要克服天氣等外在因素，尤其是武打戲，工傷意外其實相當危險。

李志希4年前轉往中國發展，並參與話劇《尋味》演出，至今已巡演超過40場，近期才從北京返台。他也分享近況，表示兩個女兒目前都在美國求學，兒子則在近日拿下台灣EXCEL比賽冠軍，三個孩子都相當優秀，讓他感到十分驕傲。



【更多東森娛樂報導】

●被關進新加坡小黑屋！女星「全裸艷照」遭警方看光光

●女星對戲到一半落跑！卞慶華被嫌「嘴巴有大便味」慘退貨

●不捨S媽痛失大S！白冰冰淚曝「私下通話」暖喊具俊曄回歸

