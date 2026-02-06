《豆腐媽媽》替身墜落影片曝光 工會譴責民視「消極卸責、利益掛帥」

《豆腐媽媽》蘇姓替身演員發生意外影片曝光，只見他墜落緩衝墊後因反作用力彈出，臉部碰撞地面。翻攝台北市電影戲劇業職業工會臉書



民視八點檔連續劇《豆腐媽媽》替身演員傳出工安意外，蘇姓男子拍攝墜樓畫面時從高台掉落，原本應墜落在海綿墊上，卻因落地後的反作用力彈出海綿墊造成臉部受傷，家屬指控電視台漠不關心，台北市電影戲劇業職業工會曝光意外當下畫面，譴責電視台「消極卸責、利益掛帥」。

蘇男的家屬控訴，1月20日在民視拍攝時出意外後送醫治療，已經第17天沒有看到爸爸。民視回應，事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。

廣告 廣告

台北市戲劇業職業工會經家屬同意後，今（2/6）公開當時墜落畫面，可見蘇男站在第四節高台處掉落，劇組雖在堅硬的地面鋪上軟墊，但蘇男掉落後向外彈出軟墊範圍，頭部撞擊水泥地，隨即傳出女子尖叫聲，現場工作人員大喊「趕快叫救護車！」

蘇男因腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療7天，期間被醫師告知病況危急。雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療，後續將面對漫長復健之路，生活功能受影響。工會也發出3點聲明。

一、 安全絕不退讓！

台北市電影戲劇業職業工會已協助陪同當事人及家屬委託專業律師面對後續所有程序，包含勞檢、刑事責任追究及民事求償等事宜。工會將持續提供法律、行政與實務上的支援，督促相關單位與業者不得敷衍帶過，更不容任何形式的壓迫、切割或壓低責任。工會重申：這不只是個別案件，而是整個影視產業長年失序的結果，工會絕不容許再被當成一次性的「意外」。

二、 嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥！

對於本案中電視台與製作公司遲滯、消極、不主動處理的態度，工會表達最強烈的譴責。當影視產業的經營邏輯是以收視、點擊與利益為唯一考量，卻在職災發生後推諉責任、斤斤計較補償、避重就輕、缺乏道歉與檢討誠意時，真正被犧牲的就是在第一線拚命工作的劇組勞工。

任何將職災視為「個人不幸」、將安全視為「拍完再說」的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。工會要求相關業者立即正面回應、負起完全責任，停止所有拖延與切割。

三、 安全不是成本，而是最基本的人命底線！

多年來，多數電視台長期以大量委外發包的方式規避責任，將實際製作層層外包，卻未依《職業安全衛生法》落實必要之雇主責任。此次事件仍照搬相同操作模式，具體問題包括：

1. 未依《職安法》落實安全衛生規劃，聘請安全衛生業務主管及急救人員

2. 未實施安全衛生教育訓練

3. 未由專業動作指導事前評估安全保護措施及緊急應變處置

4. 當日未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮

5. 未於事前排練與現場開拍前完成安全演練

6. 為趕拍攝時程，未反覆確認演員狀態，態度輕忽

7. 未加保足額保險保障

工會嚴正強調，只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，就不會停止發聲與行動。「人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。」

更多太報報導

《豆腐媽媽》替身演員墜樓病危 家屬怒控民視冷漠、拍戲沒保險

DJ SODA怨台灣人「外貌羞辱」 粉專被點名回應了

只有他們能住！北車地底「膠囊旅館」曝光 網：考慮上架訂房網嗎