《豆腐媽媽》替身墜落意外！林依晨昔拍戲出事「脖子折到」 他親眼目睹嚇呆

由導演錢人豪執導、金獎影帝莊凱勛領銜主演的災難冒險影視計畫《隧道大逃殺》10日舉辦前導片發布記者會。近期因台劇《豆腐媽媽》爆出替身墜樓意外，讓外界格外關注影視圈片場的工安議題。對此，演員吳震亞就分享，20多年前林依晨在拍攝《空手道少女組》時，曾因在拍攝飛踢戲時，脖子因此受傷折到。

災難冒險影視計畫《隧道大逃殺》 10 日舉辦前導片發布記者會。（圖／劇匯文創 提供）

《隧道大逃殺》採用虛擬攝影棚加上AI特效模式拍攝，錢人豪坦言：「這是一次全新技術嘗試。像撞車、隧道崩塌這種場面，以前真的很難拍。現在車子其實沒有真的動，但背景是流動的，演員可以直接感受到現場氛圍。」

談及近期大家關注的片場工安問題，莊凱勛坦言，20幾年前蠻常有這種狀況，「那時候工安提倡沒這麼完善，觀念也沒有現在這麼好，大家都是用僅有的資源在保護演員。」

莊凱勛談及近期大家關注的片場工安問題。（圖／劇匯文創 提供）

演員吳震亞過往以武打出身，他分享，為了拍攝上的安全，自己為此還去考了急救員執照，他提到，過去演員受到港片拍攝方式影響，拍戲完全是拿命來拚，他記得2003年和林依晨合作電影《空手道少女組》時，當時林依晨要拍一場被踢飛的戲，當下直接用繩索拉，他親眼目睹對方脖子因此折到了，相當驚悚。

吳震亞過往曾目睹林依晨因拍戲脖子因此折到。（圖／劇匯文創 提供）

此外，錢人豪分享，《隧道大逃殺》前導片僅用一天半拍攝完成，從清晨拍到深夜，現場動用公車、囚車、轎車與自行車等多種車輛。科技棚的拍攝方式為車體固定，由工作人員晃動車身，後方LED大螢幕投射即時動態背景，再由AI強化前景特效，包含水淹、落石、崩塌等效果同步呈現，大幅降低危險與成本。莊凱勛笑說：「拍完當下其實有點懵，不知道成片會長怎樣，今天第一次看到成品才覺得真的很酷。」

