《豆腐媽媽》替身墜落一度病危！現場驚悚影片曝光 工作人員當場嚇傻

民視《豆腐媽媽》劇組近期發生嚴重意外，一名替身演員在拍攝現場墜樓，造成顱內出血，醫院一度發出病危通知，好在目前暫時脫離險境。不過家屬近期在網上控訴，事發至今民視處理態度消極，也未有任何高層來院關心，讓他們感到心寒。對此，台北市電影戲劇業職業工會6日公開事發影片，並發布三點聲明譴責電視台消極卸責。

民視《豆腐媽媽》劇組近期發生嚴重意外，一名替身演員在拍攝現場墜樓，一度病危。（圖／翻攝FB 民視八點檔）

台北市電影戲劇業職業工會表示，蘇姓替身演員在1月20日於桃園蘆竹拍攝時，從四節高台高處墜落，因現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、顱內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，期間被醫師告知病況危急。雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療，後續將面對漫長復健之路，生活功能受影響。

廣告 廣告

工會經家屬同意後公開事發影片，畫面中可以看到，蘇姓替身當時站在四節高台高處，並背對著要往下彈落，儘管拍攝現場地上鋪了不少軟墊，但疑似鋪的範圍不夠大，替身掉落時頭部直接撞擊水泥地，瞬間發出巨響，在場工作人員當場嚇傻。

台北市電影戲劇業職業工會公開事發影片。（圖／翻攝FB 台北市電影戲劇業職業工會 ）

工會嚴正發布三點聲明並鄭重表示，「只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，本會就不會停止發聲與行動。人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。」

台北市電影戲劇業職業工會完整三點聲明

一、 安全絕不退讓！

台北市電影戲劇業職業工會已協助陪同當事人及家屬委託專業律師面對後續所有程序，包含勞檢、刑事責任追究及民事求償等事宜。我們將持續提供法律、行政與實務上的支援，督促相關單位與業者不得敷衍帶過，更不容任何形式的壓迫、切割或壓低責任。本會重申：這不只是個別案件，而是整個影視產業長年失序的結果，我們絕不容許再被當成一次性的「意外」。

二、 嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥！

對於本案中電視台與製作公司遲滯、消極、不主動處理的態度，本會表達最強烈的譴責。當影視產業的經營邏輯是以收視、點擊與利益為唯一考量，卻在職災發生後推諉責任、斤斤計較補償、避重就輕、缺乏道歉與檢討誠意時，真正被犧牲的就是在第一線拚命工作的劇組勞工。

任何將職災視為「個人不幸」、將安全視為「拍完再說」的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。本會要求相關業者立即正面回應、負起完全責任，停止所有拖延與切割。

三、 安全不是成本，而是最基本的人命底線！

多年來，多數電視台長期以大量委外發包的方式規避責任，將實際製作層層外包，卻未依職業安全衛生法落實必要之雇主責任。此次事件仍照搬相同操作模式，具體問題包括：

1. 未依職安法落實安全衛生規劃，聘請安全衛生業務主管及急救人員

2. 未實施安全衛生教育訓練

3. 未由專業動作指導事前評估安全保護措施及緊急應變處置

4. 當日未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮

5. 未於事前排練與現場開拍前完成安全演練

6. 為趕拍攝時程，未反覆確認演員狀態，態度輕忽

7. 未加保足額保險保障

延伸閱讀

唐治平喊單身！小編女友怒曬親密照控遭壓制5小時 突刪文原因曝光

辦見面會宣布「重新出發」 唐治平：相信母親也會支持我

才剛重返演藝圈！唐治平驚傳身體不適 見面會恐喊卡