《豆腐媽媽》替身急救吐血4大袋！未婚妻曝民視包6千、送蘋果慰問

受傷男替身演員的未婚妻Rena今受訪。(林奕如攝影)

民視八點檔《豆腐媽媽》的一名男替身演員，依照拍攝需求從四節高台跳下，防護墊卻未能完整承接，導致男替身頭部重摔、腦內出血昏迷，住進加護病房治療7天，一度命危。今(6日)男替身演員的未婚妻Rena出面受訪，還原整起事件的來龍去脈，並控訴劇組存在嚴重人為疏失，且在未完成投保的情況下要求男替身執行危險動作。

Rena說男替身於1月20日上午9點40分左右從約兩層樓高的高台跳下，卻因現場安全措施不足，導致頭部直接撞擊在水泥地上。她在11點接到通知去醫院，當下未婚夫是昏迷狀況，當天轉診到台北醫院，一度簽下病危通知。由於撞擊力道極大，未婚夫在急診室吐了4大袋血，被診斷硬腦膜下出血、面部骨折、牙齒碎裂以及全身多處挫傷，在加護病房（ICU）住7天後轉往一般病房，雖然可以下床走路，但目前仍有明顯的暈眩感，需要人攙扶，且腦部傷勢的後續影響仍難以預測，復健之路恐很漫長。

廣告 廣告

未婚妻Rena透露未婚夫的傷勢，一度病危通知。（Rena提供）

Rena直言這是一起人為疏失而非意外，質疑拍攝現場的安全措施有明顯的漏洞，疑似未聘請專業的安全人員或專業團隊來評估與執行危險動作，就由導演、統籌或負責人決定防護墊的擺放位置，並下指令要求替身跳下。Rena依據專業同行的建議，跳落的動能呈拋物線，防護墊不應直接放在正下方，但事發當天的墊子位置擺放不正確，墊子應該要跟著男替身跑。結果男替身跳下後直接撞擊地面，現場工作人員看到這幕，竟然紛紛躲開，「有看到影片當天下面的人，跑的跑、逃的逃、叫的叫，該保護擋住的人一個都沒有，為什麼。」

37歲替身蘇演員發生墜樓，未婚妻Rena痛心未婚夫傷勢。（Rena提供）

談及保險，Rena說已經把相關資料送出去，才驚覺電視台「沒有保到險」，後續只能等待民視主動聯繫，而不是放她一個人等待10幾天。至於民視對此事的態度，Rena表示，有看到民視聲明稿說會負起全責，但她不清楚負責的程度，原以為電視台會有專業的理賠團隊或處理小組主動進行實質協商，結果是沒有，劇組只有在事發後兩、三天透過LINE關心，有包6000元紅包，負擔到一些生活費補償，像是濕紙巾、衛生紙、停車費等，之後小助理送來6顆蘋果禮盒探病，「之後在加護病房到轉一般病房就沒有（關心）了。」目前住院、看護費約花費10萬元，兩人原本預計今年結婚，因為未婚夫傷勢計畫延後。

Rena提出3大訴求，包括民視公開道歉、演藝圈重視工安問題，不要忽略替身演員安危，以及後續復原和理賠的部分，請民視要主動積極，而不是都用被動拖延的態度。

更多中時新聞網報導

林美秀、馬念先旺福組團 青年節將開唱

周湯豪病癒開唱 廣州歌迷喊帥到結婚

金宣虎爆逃稅 遭廣告商切割