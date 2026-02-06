《豆腐媽媽》替身意外墜樓！民視道歉了：已付清家屬醫療費用

民視電視台為《豆腐媽媽》拍攝意外，向蘇姓替身演員與太太Rena道歉。（圖／中時資料照、Rena提供）

民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員、37歲蘇先生拍攝高台墜落戲，沒想到頭直接墜地，送往醫院急救一度命危，住進ICU（加護病房）7天，目前轉往普通病房。對此，民視6日晚間正式回應。

民視對於此次拍攝意外深感遺憾。意外事發當下，劇組第一時間即將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心。公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助，並持續關心其健康狀況，盼能安心休養、早日康復。今日近午，劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。

此外，公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。

