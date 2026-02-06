《豆腐媽媽》替身拍戲墜樓重傷！家屬控高層漠不關心 民視回應了

民視八點檔《豆腐媽媽》爆拍攝意外。（圖／翻攝臉書／民視八點檔）

民視8點檔《豆腐媽媽》日前傳出嚴重拍攝意外，一名男性替身演員於拍攝過程中自高台摔落，當場失去意識，被緊急送醫搶救，一度病危並入住加護病房觀察。家屬事後在社群平台發文指控，事發至今未見民視高層前往醫院關心，且疑似未替替身演員投保，引發外界高度關注。對此，民視5日出面回應，強調已第一時間送醫，並承諾將負擔所有醫療費用與傷停補貼，會對事件負責到底。

據了解，這起意外發生於1月20日，拍攝地點為工地場景。受傷替身傷勢相當嚴重，包含腦震盪、創傷性硬腦膜下出血、顏面撕裂傷、臉部骨折、牙齒受損以及全身多處挫傷，目前仍持續住院治療，曾一度因病情危急被送進ICU觀察。

家屬指出，當天拍攝時，替身需自4層高鋼架往下墜落，現場防護墊疑似放置位置錯誤且數量不足，接應人員多為助理，並非專業安全人員。家屬質疑，劇組為節省成本，未聘請專業人員執行拉墊作業，導致替身自接近2樓半高度墜落，直接撞擊水泥地面，當場失去意識。

家屬進一步控訴，事發後並未見民視高層前往醫院探視，僅有一名助理曾帶著6顆蘋果前來慰問。對於後續的安全責任、保險內容與處理流程，家屬直言仍有許多疑問，並感嘆「我們只是普通人，不懂產業規範、不懂拍攝安全標準，只知道那天倒下去的是我們的家人」。

對此，民視於5日晚間發布聲明回應，表示拍攝現場已依安全規格設置海綿墊，但替身落地後因反作用力彈出墊子範圍，導致臉部受傷。民視強調，事發當下已第一時間將傷者送醫，並全程陪同治療，且已明確向家屬表示，將負擔所有醫療費用、傷病期間的收入損失補償，未來復健相關支出也會一併負責，並將提供適當的精神撫慰金。

家屬在Threads上控訴，爸爸當《豆腐媽媽》替身從4層樓高鋼架摔下來。（圖／翻攝Threads／＠hoppychamp）

