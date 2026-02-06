《豆腐媽媽》替身替身墜地意外 劇組道歉4點聲明

民視八點檔《豆腐媽媽》一名替身演員拍攝時墜樓一度命危，未婚妻今（6）出面指控民視與製作單位冷處理、沒有個人保險，劇組萬星傳播晚間發布4點聲明，民視也再度回應。

民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員拍攝時發生意外。（圖／翻攝FB 台北市電影戲劇業職業工會）

萬星傳播聲明稿中提到，蘇男為專業武行，開拍前蘇男認為安全措施無虞，劇組才進行拍攝，劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，意外發生後家屬提出8項理賠訴求，劇組也積極與家屬溝通，並無不聞不問情況，最後也羅列處理時序，並表達遺憾與抱歉。

而民視也再度發布回應，表示對拍攝意外深感遺憾，強調意外發生時劇組第一時間將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心，民視也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大協助並持續關心，今日劇組已前往醫院付清醫療費用，後續申請保險理賠。

廣告 廣告

萬星傳播聲明稿如下：

此次拍攝劇情為高風險橋段，經評估需由專業武術指導來協助拍攝。

受傷的蘇先生本身是專業武行，並由武術指導轉介至劇組。於開拍前，劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備四塊安全墊做為緩衝。

開拍當天為確保人員安全，劇組於現場多備一層安全墊，及劇組六位工作人員在旁保護，並詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生現場勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。

劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況，特此澄清。

1/20事發日至蘇先生2/6出院當日劇組與家屬之溝通過程，整理如下：

1/20事發當下，現場AED人員立即進行傷勢評估並通報救護車；劇組人員陪同蘇先生搭乘救護車至衛生福利部桃園醫院，經與家屬討論後，將蘇先生轉至署立台北醫院就近照顧。劇組統籌親至現場了解狀況，並致贈慰問金，同時與家屬建立聯繫方式，持續表達關心。

1/21早上劇組統籌有至醫院探視蘇先生。當天下午家屬轉達統籌，聽從醫生建議進ICU進行72小時觀察。劇組於1/22早上前往醫院與家屬一起聆聽病情說明。

蘇先生於1/27轉至普通病房，1/27劇組詢問是否能探視，家屬表示該日探視已額滿。1/30劇組再次表示欲前去探視，家屬於2/1回覆於2/3再進行探視。

2/6凌晨家屬通知劇組中午要辦理出院，劇組跟家屬約好11點在醫院辦理出院手續，劇組當場繳清相關醫療費用，並致贈出院慰問金。

對於此次突發意外，劇組深感遺憾與抱歉。拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節；如今仍發生受傷狀況，劇組也將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。

延伸閱讀

民視遭網友抓包疑「造假亂掰事發經過」！替身墜落畫面曝光狠打臉

民視《豆腐媽媽》替身墜樓病危！家屬控沒保險 網炸鍋：真的太扯了

《豆腐媽媽》替身墜落一度病危！現場驚悚影片曝光 工作人員當場嚇傻