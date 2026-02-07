《豆腐媽媽》替身未婚妻控民視高層迄今神隱未道歉：僅劇組來送6顆蘋果

民視《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，家屬控民視高層不聞不問，迄今未正式道歉。翻攝蘇德揚臉書



民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚上月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬近日發聲控訴劇組沒幫替身買保險，且對傷者不聞不問，製作單位萬星傳播昨（6日）強調「有保險」，並公開與家屬調解過程。對此，蘇男未婚妻Rena再度質疑，民視高層迄今神隱未正式道歉，且劇組僅來送6顆蘋果慰問，她並透露原本兩人預定今年完婚，因為這起意外也讓婚事被迫延期。

對於近日發生的拍攝意外，萬星傳播昨發聲明解釋，在開拍前劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，蘇德揚也經現場勘查認為安全措施無虞。對於家屬指控「沒保險」，劇組則澄清有幫演員投保雇主意外責任保險，「事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況」。

民視也強調對於此次拍攝意外深感遺憾，劇組第一時間即將傷者送醫治療，公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助。民視強調，劇組人員6日已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。

對於萬星傳播、民視的說法，據《聯合報》報導，蘇德揚的未婚妻Rena再發5點回應：「1. 拍攝現場是沒有任何的武術指導。2. 特技替身，並非現場安全人士，這一點其實我一直跟他們的統籌在質疑，為什麼會詢問揚揚可不可以跳，因為他的工作就是做這個動作，其他的安全是現場要維護的，不是一個人校長兼撞鐘的概念。3.現場的六位工作人員的存在很虛無，因為他們都不知道怎麼樣保護替身演員。4. 1/20送醫、1/21陪伴大約30分鐘。5. 1/22-2/6 期間只有來送過六顆蘋果（20分鐘）」。

Rena並表示，她與蘇德揚原定今年步入禮堂，如今婚期被迫延後，工作與生活節奏也被打亂，未來還得面臨漫長的治療、復健。她並怒轟民視高層迄今持續神隱尚未正式道歉，且唯一出現的助理僅帶了6顆蘋果，提供6000元慰問金、結清部分醫療費用，目前8、9萬元的看護費還未付清。她要求民視公開道歉、呼籲演藝圈重視專業替身安全、以及要求民視主動負責復健理賠。她表示，目前暫無提告打算，但若民視持續迴避訴求，不排除採取進一步法律行動。

