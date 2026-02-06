《豆腐媽媽》替身演員墜地！家屬收病危通知 怒控民視拍戲沒保險

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》傳工安意外，一名替身演員1月20日拍工地動作戲時，自高樓直接墜地，家屬深夜再度於社群平台丟出不滿，指出替身演員因傷勢嚴重住進加護病房以及顱內出血的病危通知，焦急萬分。然而民視聲明的「臉部受傷」和家屬所稱的「顱內出血」相差頗大，對於最新的狀況，民視尚未回應。

家屬還指出事發至今17天，民視高層不曾有過一句道歉，只有劇組人員帶6顆蘋果探望，且劇組居然沒幫替身買保險，讓家屬頻頻在社群發文特別點名劇組、製作人、導演、編劇及民視等，對劇組、民視表達不滿。

廣告 廣告

民視昨在聲明中表示，演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝需求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。

【看原文連結】

更多自由時報報導

八點檔《豆腐媽媽》「演員替身墜樓」爆工安意外！民視回應了

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

八點檔女星成俏麗貼身秘書 豪砸6位數治裝

逗趣表情曝光！魏哲家掏出這1物 高市早苗「驚掉下巴」

