《豆腐媽媽》替身演員墜樓戲碼釀重傷 洪申翰：強化影視拍攝防護機制

民視戲劇拍攝期間發生一名替身演員墜樓意外，勞動部長洪申翰表示，經勞檢確認已違反職安規定，將依法裁罰。（圖／黃耀徵攝）

替身演員蘇德揚在拍攝民視戲劇《豆腐媽媽》時發生墜樓意外，造成嚴重傷勢，事後更被發現未投保勞工保險及勞工職業災害保險。勞動部長洪申翰昨（7）日表示，經調查確認，拍攝現場未確實採取防止墜落的安全措施，已違反職業安全衛生相關規定，將依法裁罰。

民視八點檔《豆腐媽媽》日前在桃園一處工地進行拍攝時發生嚴重工安事故，擔任替身演員的蘇德揚於拍攝墜樓戲碼時，落地後因防護用海綿墊彈出而受傷，造成顱內出血及臉部多處骨折。事故發生後，勞動部調查發現，蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，相關情況引發演藝圈及社會高度關注。

廣告 廣告

針對此次替身演員墜落事故，洪申翰指出，經地方政府勞動檢查認定，現場的確「未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施」，已違反《職業安全衛生設施規則》第224條第2項規定，後續將依《職業安全衛生法》裁罰，是否涉及其他違規事項，仍持續調查中。

洪申翰也證實，經確認，受災的替身演員目前未投保勞工保險及勞工職業災害保險。不過，由於此案仍涉及賠償責任與勞動關係認定，相關勞雇關係目前由桃園市勞動檢查處進一步釐清。

他進一步說明，勞動部過去曾與台北市電影戲劇業職業工會合作，並於111年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，目的在協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變機制。

他並強調，經由此次事故，更凸顯未來必須加強落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制。因此，他已與文化部長李遠聯繫，後續勞動部將與文化部儘速邀集影視產業與工會代表，共同研議針對高風險拍攝作業的安全防護與預防機制，提出更具體的強化管理措施。洪申翰表示，勞動部將持續密切追蹤案件進度，並與地方政府合作，盡力提供受災工作者最大協助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

8億人瑞娶68歲看護！律師痛斥證人沒良心 曝家屬「唯一解法」

李千娜認輕率發言致歉！ 《世紀血案》片酬全捐慈林基金會

佛州冷到「下鬣蜥雨」！23歲男撿屍做成塔可料理 網討論炸鍋