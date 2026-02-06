《豆腐媽媽》替身演員墜樓病危 家屬怒控民視冷漠、拍戲沒保險

《豆腐媽媽》首映記者會。民視提供



民視八點檔《豆腐媽媽》日前驚傳在拍攝期間發生嚴重工安意外，一名男替身1月20日在工地拍攝動作戲時，依劇情需求自高台墜落時發生意外，造成重傷送醫。事件發生至今已17天，家屬連日透過Threads發聲，控訴傷勢實情與民視對外說法出現落差，且高層至今未道歉。

家屬在Threads指出，替身演員因傷勢嚴重，曾住進加護病房，並出現顱內出血情況，醫院當天即發出病危通知，家屬焦急萬分，然而，民視對外發布的聲明僅提及「臉部受傷」，和家屬所稱的「顱內出血」差距頗大。

《豆腐媽媽》替身演員墜樓重傷，家屬控民視態度令人心寒。翻攝自Threads

家屬痛批，事發至今，沒有任何劇組或民視高層出面來關心或致歉，僅有一個助理來探視時，帶了6顆蘋果。讓家屬無法接受的是，劇組事後坦承沒有幫該名替身演員投保相關保險，令家屬在面對龐大醫療壓力與未來復健問題時更加無助，也因此多次在社群平台點名劇組、製作人、導演、編劇及民視，要求給出交代。

《豆腐媽媽》替身演員墜樓重傷，家屬控民視態度令人心寒。翻攝自Threads

對此，根據《ETtoday星光雲》報導，民視5日回應表示，替身演員於拍攝動作場面時，現場已依安全規範加強設置海綿墊，沒想到演員落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，才造成臉部受傷。民視強調，事發第一時間即由劇組安排就醫，並全程陪同治療。

民視也指出，已向家屬明確表達會負責所有醫療費用、傷病期間的收入損失補償，以及未來復健相關支出，並承諾提供適當的精神撫慰金。

