《豆腐媽媽》替身演員墜樓重傷 總導演馮凱母親周遊回應：我拍戲一定有保險

民視八點檔《豆腐媽媽》日前爆出工安意外，一名替身演員於1月20日拍攝工地動作戲時，從高樓墜落重傷。事發後，家屬連日透過社群平台發聲，深夜再度發文表達不滿，指出該名替身演員傷勢嚴重，目前仍在加護病房治療，並曾收到「顱內出血」的病危通知，家屬心急如焚。

然而，民視先前對外聲明僅提及「臉部受傷」，與家屬所指的「顱內出血」傷情落差甚大。家屬也控訴，事發至今已17天，民視高層未曾出面道歉，僅有劇組人員帶著6顆蘋果前往探視，更令家屬無法接受的是，劇組疑似未替替身演員投保保險。家屬因此多次在社群平台發文，直接點名劇組、製作人、導演、編劇及民視，表達強烈不滿。

今（6日）《豆腐媽媽》總導演馮凱的母親、資深製作人周遊，與繼父李朝永，兩人出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」被問及此事，周遊表示，自己從事影視製作30多年，向來非常重視拍攝安全，「我剛剛才聽說這件事，其實並不清楚細節，但我們以前拍武俠劇一定都有保險，對於安全更是不可輕忽」。

周遊提到近來與兒子馮凱已有3周未碰面，但提到《豆腐媽媽》目前收視表現亮眼，平均收視達3.48，透露還跟兒子打賭「收視到5就給500萬獎金」。李朝永則補充表示：「我們以前拍古裝劇都有保險。」並認為保險相關事宜應由製作單位負責處理，「反正阿凱只是導演，保險部分應該會有人去處理」。

