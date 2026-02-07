《豆腐媽媽》替身演員未婚妻4聲明反駁 民視三度發聲明：將依桃園勞檢處指導改進
〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明解釋，有幫替身演員保險，並詳細描述拍戲過程，但蘇德揚未婚妻Rena昨立刻4點反駁。對此，民視今三度發聲明回應，表示「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。」
其實《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明，指出劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，且拍這場戲前，經評估需由專業武術指導來協助，而蘇德揚正是專業武行，開拍前劇組曾與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備4塊安全墊做為緩衝。
而開拍當天，劇組甚至多備1塊安全墊，以及6位工作人員在旁保護，並詢問蘇德揚保護措施是否足夠，蘇德揚現場勘查後認為安全措施無虞，劇組才進行拍攝。
只是對於防護措施，Rena表示拍攝現場沒有武術指導，不能讓特技替身一個人「校長兼撞鐘」，並痛批現場的6名工作人員的不知道怎麼樣保護替身演員。對於劇組的疏忽，Rena痛心表示：「這個是身為家屬非常難過也不能理解的。」
對此，民視今表示，一向重視影視從業人員的工作安全與權益，未來也將持續依循「影視業職業災害預防指引」，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全。
更多自由時報報導
民視《豆腐媽媽》替身「高樓墜地」驚悚畫面曝光！工會3聲明砲轟
《豆腐媽媽》替身高樓墜下重傷吐血！民視二度回應了
（影）馮凱執導《豆腐媽媽》替身墜地命危！周遊替兒緩頰：他只是導演
（影）《豆腐媽媽》武行演員高樓墜落 未婚妻現身痛訴：急診吐了4大袋血
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
看完BV秀後直接迎來慶生，同一套造型氣場依舊在線事實上，這段私下慶生畫面，正是李英愛結束Bottega Veneta Summer26 Private Preview後，直接在後台發生的溫馨片段。她仍穿著稍早看秀時的大地色系長版風衣造型，沒有特別更換服裝，也沒有重新整理妝髮，行程銜接自然，卻更顯...
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
爸演《豆腐媽媽》震驚「消失17天」 拍攝現場爆受傷意外！民視回應還原狀況：負起責任
有網友在Threads上發文爆料：「今天已經第17天沒有看到爸爸了。」文中並指出父親是於1月20日拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》時出意外，甚至說：「我單純而執著地希望，爸爸能回到我身邊，讓我的世界也會再次充滿溫暖和快樂。」對此發文，民視方面也做出回應。
《單身地獄》海后被罵翻！「她縮角落看播出」低落畫面流出 認：反省中
《單身即地獄5》播出後話題不斷，其中成員崔美娜秀因在節目初期於多位男成員之間猶豫不決，迅速成為討論焦點，甚至被貼上「搖擺不定」、「渴望被關注」等負面標籤，爭議聲量與人氣同步飆升。不過近日她的私下近況曝光，讓不少觀眾對她的印象逐漸出現轉變。崔美娜秀的好友在社群平台分享她與親近友人一同收看節目的畫面，只見她縮在角落、低著頭，神情明顯低落，面對節目播出後鋪天蓋地的批評顯得壓力不小。
李多慧確認與 Kymco 光陽機車續約，為兩款新車代言！
多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，她和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格 125 塑身特仕版」代言人，李多慧說：「謝謝光陽KYMCO在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。
蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸
蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。
《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
林義雄還在世…台南議員開第一槍喊拒看 轟《世紀血案》：嗜血商品
改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》日前才舉辦殺青記者會，沒想到卻傳出，改編翻拍之前未取得前立委林義雄及家屬同意，外界認為劇組對受害者極不尊重，揚言要抵制。台南市議員周嘉韋也率先發聲，希望大家拒看此片，更轟「這是嗜血的商品，而不是電影！」
60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人
60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。蔡維歆
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工