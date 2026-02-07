《豆腐媽媽》替身演員未婚妻4聲明反駁 民視三度發聲明：將依桃園勞檢處指導改進

〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明解釋，有幫替身演員保險，並詳細描述拍戲過程，但蘇德揚未婚妻Rena昨立刻4點反駁。對此，民視今三度發聲明回應，表示「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。」

其實《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明，指出劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，且拍這場戲前，經評估需由專業武術指導來協助，而蘇德揚正是專業武行，開拍前劇組曾與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備4塊安全墊做為緩衝。

而開拍當天，劇組甚至多備1塊安全墊，以及6位工作人員在旁保護，並詢問蘇德揚保護措施是否足夠，蘇德揚現場勘查後認為安全措施無虞，劇組才進行拍攝。

只是對於防護措施，Rena表示拍攝現場沒有武術指導，不能讓特技替身一個人「校長兼撞鐘」，並痛批現場的6名工作人員的不知道怎麼樣保護替身演員。對於劇組的疏忽，Rena痛心表示：「這個是身為家屬非常難過也不能理解的。」

對此，民視今表示，一向重視影視從業人員的工作安全與權益，未來也將持續依循「影視業職業災害預防指引」，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全。

