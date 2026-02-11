《豆腐媽媽》替身演員重傷惹議！演藝工會批：安全非成本是底線

民視《豆腐媽媽》爆出工安意外，替身演員演出墜落戲時，頭部直接撞擊地面傷重。 圖：翻攝自台北市電影戲劇業職業工會FB

[Newtalk新聞] 民視八點檔《豆腐媽媽》上個月發生嚴重工安意外，37歲的替身演員蘇德揚演出墜樓橋段時，因摔落點超出防護墊，頭部直接重創，造成顱內出血及顏面多處複雜性骨裂，直至本月8日才出院返家。事件曝光後引發外界對影視拍攝安全的高度關注，台北市演藝工會近日則對外回應，直言「安全不是成本，是基本的人命底線。」

台北市演藝工會理事長曹雨婷回應，從事件發生至今，工會始終對此深感沉痛與遺憾，經沉澱與討論後，對此次憾事有諸多感觸與制度層面的反思建議。曹雨婷表示，「現在每家電視台都有經營上不同的辛苦，演員亦同，沒戲拍時不可能養一群劇組，這是一筆龐大的支出，有不錯的作品也只能外包。當外包的劇組承接了這部戲之後，加上經費吃緊，只能縮衣節食，盡量節省去完成作品。很多傷害的造成都不是任何人所願意看到的，但也是絕對要去非常重視的問題。」

針對此次事件，曹雨婷提出建議，呼籲政府重視影視從業人員的安全與保障。第一，懇請主管機關撥出部分預算，設立「演藝人員權益基金」專案專用與專管，作為拍攝過程中突發事件的急難救助資源，建立演藝人員的後盾，並強化產業內部的互助機制。

第二，演藝從業人員與劇組應以此次事件為戒，務必依法落實專業的職災保險問題。即便是臨時演員、高風險替身或武行人員，也能獲得最基本的生命安全保障。工會也將為幕前幕後的相關從業人員，持續在勞保、健保、職災、團體保險、法律諮詢與勞資糾紛等面向，依不同職務屬性提供相應協助。

曹雨婷直言，「安全不是成本，是基本的人命底線。」演藝人員應透過工會投保以確保自身權益，也盼政府相關單位與業界共同正視演藝人員的勞動權益與安全保障，為台灣影視產業打造更安全、安心且永續的創作環境。

