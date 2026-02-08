《豆腐媽媽》替身演員重傷20天出院 未婚妻還原劇組後續處理過程

替身演員蘇德揚未婚妻Rena。（圖／報系資料照）

替身演員蘇德揚在拍攝民視戲劇《豆腐媽媽》時發生墜樓意外，造成嚴重傷勢，事後爆出劇組未投保勞工保險及勞工職業災害保險、相關單位不聞不問等，引發爭議。對此，蘇德揚的未婚妻今天（8日）透露，蘇德揚已出院回家，並發出3點聲明回應，強調劇組事後僅送了蘋果禮盒和負擔部分醫療費用。

據了解，民視八點檔《豆腐媽媽》日前在桃園一處工地進行拍攝時發生嚴重事故。擔任替身演員的蘇德揚於拍攝墜樓戲碼時，落地後因防護用海綿墊彈出而受傷，造成顱內出血及臉部多處骨折。事故發生後，勞動部調查發現，蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，相關情況引發外界高度關注。

蘇德揚的未婚妻表示，經過近20天的醫療與照護，蘇德揚已出院返家，家屬們希望真實的聲音被聽到，「關於現場安全，演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，並無能力改變或承擔現場安全配置。現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責。

劇組陪同與後續照護部分，家屬指出，1月20日上午事件發生後，劇組安排蘇德揚送急診，並於中午11時聯絡家屬，約下午2時從桃園轉送至台北醫院急診，劇組統籌與助理便後續離開；蘇德揚於1月21日至27日在ICU治療期間，並無劇組人員到院探視。

蘇德揚未婚妻說明，家屬自1月27日起自行安排病房及看護，劇組僅於2月3日送蘋果禮盒、2月6日支付部分醫療費用，並無支付看護費與急診費，「我們感謝社會各界的關心，亦希望透過此聲明讓大家了解事實真相。真實的聲音不會被淹沒，我們希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。」

