《豆腐媽媽》替身演員重摔 勞長洪申翰：將與文化部強化管理高風險拍攝

《豆腐媽媽》替身演員墜落意外，勞動部長洪申翰指出，將盡力協助受災工作者。資料照，廖瑞祥攝



民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時自高樓墜地導致顱內出血，勞動部長洪申翰表示，案發後檢討認為，必須落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制，已和文化部長李遠聯繫，將邀集影視界和工會研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防提出強化管理的措施。

洪申翰今晚（2/7）在臉書指出，本案拍攝作業未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施，違反「職業安全衛生設施規則」第224條第2項的規定，將依《職業安全衛生法》裁罰。是否還有違反其他《職安法》的規定，目前正在調查中。

洪申翰提到，經確認，受災的替身演員沒有投保勞工保險及勞工職業災害保險，不過，因為這部分牽涉到賠償責任的認定，雙方的勞動關係現由桃園市勞檢處釐清中。

洪申翰表示，勞動部過去和台北市電影戲劇業職業工會合作，於2022年6月訂定影視業職業災害預防指引，目的是協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變。然而此案也顯示，相關機制有需要檢討，影視拍攝作業的風險管理必須更落實。

洪申翰說，今天下午已經和李遠聯繫，接下來勞動部和文化部會盡快邀集影視界和工會，研議高風險拍攝作業的安全防護和預防，應該要有強化管理的措施。勞動部會持續密切追蹤，也會跟地方政府協力，盡力協助這位受災的工作者。

