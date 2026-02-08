《豆腐媽媽》替身脫險出院了！家屬最新聲明曝光 親揭劇組後續處理細節

記者宋亭誼／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，37歲替身演員蘇德揚1月20日因劇情需求從高台跳下，導致顱內出血、顏面複雜骨折，一度病危，事後電視台、劇組與傷者方面說法不一，引發外界關注。事發至今20天，蘇德揚家屬今（8）日證實他已出院返家，同時發出3點聲明感謝外界關心。

蘇德揚出院返家休養。（圖／翻攝自Threads）

蘇德揚出院返家休養。（圖／翻攝自Threads）

家屬心碎表示，雖然蘇德揚已出院返家，但「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕。」家屬感謝外界關心之餘，同時再次透過聲明還原事實真相，指出劇組20日將傷者送往醫院急診後，於當日11時15分聯絡家屬，蘇德揚下午2時由桃園轉院至台北醫院，劇組統籌與助理隨後離開。

家屬指出，蘇德揚在ICU期間並未有任何劇組人員到院探視，劇組僅於2月3日送蘋果禮盒、2月6日支付部分醫療費用，「並無支付看護費與急診費用」。最後，家屬希望透過這次事件提醒業界，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。

蘇德揚家屬三點聲明。（圖／翻攝自Threads）

