《豆腐媽媽》替身重摔命危 傅孟柏怒開第一槍：沒預算就不要跳

金鐘視帝傅孟柏。(圖/本報系資料照)

民視八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝期間發生嚴重工安意外，一名37歲替身演員蘇德揚在高台拍攝跳躍動作戲時重摔受傷，一度命危，引發外界高度關注。事件曝光後，業內雖然對拍攝安全問題議論紛紛，但多半選擇低調不發聲。金鐘視帝傅孟柏率先「開第一槍」，今（6）日在IG發限動痛批劇組作業疏失，直言「沒預算永遠不是藉口」，更心疼替身演員為戲冒命付出。

傅孟柏在IG限動中直接點名事件相關狀況，對拍攝現場安排感到相當不解，連續拋出多個疑問：「攝影機在高台下面為什麼要從這麼高跳？？？」、「為什麼有人有戴安全帽有人沒戴？？？」他質疑安全措施標準不一，直批：「這就是面對自己專業的態度嗎？？？」字字句句都透露出對現場管理鬆散的不滿，也替受傷的替身演員抱不平。

傅孟柏怒轟劇組 。（圖／翻攝自傅孟柏 IG）

傅孟柏也十分心疼替身演員的處境，提到對方在空中翻跳時，還得注意「臉不能被拍到」，為了成就畫面，往往把自身安全擺在後面，「為了成就你們，把自己的安全擺第二。」他強調，保障替身演員的安全本來就是工作團隊的責任，「把替身的安全擺第一，就是其他工作人員的任務」，語氣強烈表示：「做不好就不要做了，被淘汰吧拜託。」

37歲替身演員蘇德揚發生墜樓意外，未婚妻Rena痛心未婚夫傷勢。（Rena提供）

談到業界常以預算不足為由忽略安全問題，傅孟柏更是無法接受，直言：「每個人都是人生父母養的！不要再僥倖心態了！沒預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳⋯⋯」他也強調，意外本來就「不該發生」，專業團隊應該盡全力降低風險，而不是出事後才檢討、找理由。相關發言曝光後，引來大量網友力挺，不少人認為他替基層工作人員發聲，點出影視圈長期存在的安全隱憂。

