《豆腐媽媽》替身重摔！傅孟柏斥「沒預算跳什麼跳」 莫子儀為好友聲援

《豆腐媽媽》拍攝發生武行墜樓的意外。（圖／翻攝台北市電影戲劇業職業工會臉書）

民視戲劇《豆腐媽媽》日前發生嚴重職災意外，37歲武行演員蘇德揚1月20月進行高台墜樓戲時，摔落點超出防護墊造成頭部重創，顱內出血及顏面多處複雜性骨折。其未婚妻Rena於昨（6）日在台北醫院回憶送醫當下，眼見未婚夫在急診室狂吐4大袋鮮血，她全身顫抖簽下病危通知，並駁斥製作單位萬星傳播聲稱「事發後多次主動與家屬聯繫」一說。對此，影帝傅孟柏、莫子儀陸續發聲表態力挺蘇德揚。

萬星傳播發布日前發4點聲明指出，蘇德揚為專業武行演員，經武術指導轉介加入劇組，拍攝前已有討論動作內容與防護措施，並依武術指導建議準備安全墊，也詢問過當事人保護措施是否足夠；拍攝當天除原有配置外，現場也加設一層安全墊，並安排6名工作人員在旁保護。此外，劇組也表示事發後多次主動與家屬聯繫。

廣告 廣告

不過，蘇德揚的未婚妻Rena不接受相關說法，強調拍攝現場根本沒有任何武術指導，在場的工作人員「形同虛設」，事發當下沒有人具備實際保護替身演員的專業能力，且1月22日至2月6日住院期間，劇組僅曾到醫院一次送上6顆蘋果。

台北市電影戲劇業職業工會臉書也曝光蘇德揚墜地的事發影片，並聲明嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥，強調「任何將職災視為個人不幸、將安全視為拍完再說的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。本會要求相關業者立即正面回應、負起完全責任，停止所有拖延與切割。」

事件持續發酵，傅孟柏先是開第一槍，在Instagram限時動態嗆「預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳！」並連珠炮提問：「攝影機在高台下面為什麼要從這麼高跳」、「為什麼有人有戴安全帽有人沒戴」、「這就是面對自己專業的態度嗎？」字裡行間充滿對劇組便宜行事的憤怒。

傅孟柏表示替身演員為了成就劇組，在空中還要顧慮臉沒有被拍到，把自己的安全擺在第二順位，「確保安全就是其他人的工作與責任，把替身的安全擺第一就是其他工作人員的任務，做不好就不要做了，被淘汰吧拜託。」

影帝莫子儀也在臉書轉發台北市電影戲劇業職業工會貼文聲援，表示替身是他的好友、是位很認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外，希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過，期盼台灣影視產業未來不再發生此事。

（圖／翻攝自Instagram＠fumengpaul）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

68歲女看護再婚102歲老翁遭疑「騙婚奪產」 爆搶人大戰！律師逆風發聲

《豆腐媽媽》替身墜樓劇組稱「有問過他」 未婚妻怒批：安全不是校長兼撞鐘

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費