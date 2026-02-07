《豆腐媽媽》替身高台墜落勞保、災保全無！勞動部開罰 民視緊急回應了

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

近日民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝的替身演員，在桃園一處工地拍攝時，從高台意外墜落，導致顱內出血，勞動部於今（7）日公布調查結果，確認現場沒有設防墜措施，也沒有幫替身演員投保勞工保險與勞工職災保險，已經違反相關法規，將依法開罰，對此，民視於稍早再度發出聲明回應。

《豆腐媽媽》替身演員從高台墜落，發現沒有劇組沒有幫他保險、現場也沒有防墜措施，勞動部出手要罰。（圖／資料照）

民視發出聲明提到，「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。民視一向重視影視從業人員的工作安全與權益，未來也將持續依循「影視業職業災害預防指引」，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全。」

勞動部提到，事故發生後，桃園市政府勞動檢查處已赴拍攝場地稽查，發現製作單位沒有依照《職業安全衛生設施規則》設置防墜措施，違反《職業安全衛生法》，要依法裁罰，實際罰鍰金額待調查結果確定。且也查出受傷的替身演員，沒有投保勞工保險、勞工職業災害保險，勞僱關係還在釐清中，如果確認違規，最高可處未繳保費4倍至10倍罰鍰，並公開違規事由。

