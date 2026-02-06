《豆腐媽媽》替身高樓墜落控劇組冷漠沒保險 民視打臉發聲

【緯來新聞網】一名演員替身在民視8點檔《豆腐媽媽》爆工安意外，家屬發文表示「已17天沒見到爸爸了」，透露一場工地動作戲時，他從高樓直接墜地，導致顱內出血、顏面複雜骨折，傷勢嚴重住進加護病房，家屬指控民視漠不關心，且沒替演員保險。民視則回應：「其實我們有保險，除了第一天跟第二天，後來對方不給探視。」

《豆腐媽媽》冒出公安意外。（圖／民視提供）

事件發生於1月20日，該名替身依照拍攝需求自高台跳下，落地後因反作用力撞到海綿墊邊緣後彈到地面，根據在場人拍攝的影片描述，畫面怵目驚心。該名傷者送醫後，因傷勢嚴重住進加護病房，家屬直接在社群發文特別點名劇組、製作人、導演、編劇及民視等，表達不滿。



民視解釋過程：「事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金，目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。民視也再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。」



至於保險這題以及最新狀況，則說：「其實我們有保險，除了第一天跟第二天，後來對方不給探視，但協調的群組，都很好啊，他們態度也不錯，今天要出院了，劇組會去陪同。」

