《豆腐媽媽》替身「消瘦憔悴出院」！未婚妻還原劇組慰問過程

八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚，1月20日拍攝墜樓戲時發生意外，導致創傷性硬腦膜下出血、面部骨折，但他的未婚妻控訴拍攝現場安全疑慮、相關單位不聞不問，掀起網友熱烈討論。今（8日）中午，未婚妻則透露蘇德揚已出院回家，並再以3點聲明回應此次事件。

蘇德揚未婚妻8日在社群公開其近照，只見蘇德揚拉著行李準備離開病房，未婚妻在一旁攙扶，接著蘇德揚躺回家中床上，懷裡還抱著愛犬，畫面相當溫馨，隨後以愛犬口吻欣喜發文，「終於抱到爸爸了。他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕」，更坦露未婚妻的心情：「媽媽終於能慢慢喘口氣，把眼淚放下，把心放穩，一步一步整理真相與細節。」

蘇德揚出院近照曝光。（圖／Threads@hoppychamp）

面對此次事件，未婚妻再度呼籲，「關於現場安全：演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，並無能力改變或承擔現場安全配置。現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責」。且還原就醫期間的劇組陪伴，指出蘇德揚20日9點40分送急診，11點15日家屬收到聯繫，2點轉院到台北後，劇組統籌與助理便離開現場，後續急救時也無劇組人員探望；留院觀察期間，「劇組僅於2月3日送蘋果禮盒、2月6日支付部分醫療費用，並無支付看護費與急診費」。

對此，未婚妻感謝各界的關心，也希望讓大家了解事件真相，坦言：「真實的聲音不會被淹沒，我們希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。」

