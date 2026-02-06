《豆腐媽媽》替身2樓墜落頭撞地！遭控沒保險、冷血 民視駁：「已付清醫藥費」會全面檢討

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

民視八點檔《豆腐媽媽》在上月1月20日發生重大工安意外，一名37歲蘇姓男替身演員在拍攝墜樓戲份期間，自4節高的高台墜落後，頭部不幸重擊地面，因此重傷昏迷，住院期間更一度傳出病危通知。事發至今已過17日，其未婚妻Rena在今（6）日召開臨時記者會，除了透露蘇男現況外，也駁斥日前傳出家屬向民視索賠600萬元的傳聞；同時也指控民視冷漠處理。對此，民視今日發出正式聲明回應了。

廣告 廣告

民視八點檔《豆腐媽媽》一名37歲蘇姓男替身演員在上月1月20日拍攝墜樓戲份期間，自4節高的高台墜落後，頭部不幸重擊地面，因此重傷昏迷。

（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）

民視新劇《豆腐媽媽》在上月底傳出嚴重工安，一名蘇姓男替身演員因拍攝墜落橋段時，在四節高的高台墜落後，雖然劇組有在地面鋪設軟墊，但疑似範圍不廣，不幸造成蘇男頭部嚴重撞擊地面，造成顱內出血、顏面骨折，住在加護病房7日內更一度傳出病危通知。

其未婚妻今日召開臨時記者會，除了駁斥向劇組求償600萬元的留言外，也透露蘇男目前已恢復意識，但記憶喪失外，說話也會卡對，擔心未來會留下後遺症；未婚妻也控訴，事發已近半月，劇組未曾道歉，僅派一名助理帶「6顆蘋果」探視，讓人感受不到誠意；更令家屬憤怒的是，他們有依規繳交資料，卻在事後被告知「沒有幫忙保險」，讓她無助詢問：「我們的資料都有送出去…… what can we do?」並質疑片場安全措施不足。

對此，劇組解釋，由於該橋段經評估為高風險，因此特聘擁有武術背景的蘇男，在拍攝前，場地以及安全措施也是經蘇男勘查後，認為沒問題後，劇組才進行拍攝。

而面對家屬指控高層冷漠、只拿幾顆蘋果探視，劇組詳細列出時間軸反駁，指出意外發生後，立即將傷者送醫並回報，並致贈慰問金，「目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。」；在住院期間，劇組也多次表達探視意願，但因加護病房限制和需配合家屬時間才未能頻繁探視。

民視強調，今天劇組人員也已前往醫院，「協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。」最後也承諾將進行改革：「公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討。」確保未來所有工作人員的安全，避免類似情況再次發生，並對此次意外再次表達深切遺憾。

更多FTNN新聞網報導

尹昭德為戲健身！黃尚禾首戰8點檔 直呼：像回到家

李運慶展美術系長才！親指導王晴「脫衣擺拍」 揭過往大學時期陰影

梁佑南驚喜加盟8點檔！扮演貴婦服裝竟全被調整 直呼：一切都是最好的安排

