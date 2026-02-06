《豆腐媽媽》替身4公尺重摔病危！金鐘視帝連拋「12個問號」 怒轟：沒預算跳什麼跳

傅孟柏看到《豆腐媽媽》的墜樓意外，發聲怒嗆：「沒預算就不要跳。」翻攝IG@fumengpaul

民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳嚴重工安意外！武行替身蘇德揚1月20日拍攝工地高樓動作戲時，自4公尺高台往後仰落，一度被醫院發出「病危通知」。今（6日）演員傅孟柏看到新聞，氣憤發聲：「每個人都是人生父母養的！不要再僥倖心態了！沒預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳…」強調意外是「不該發生」的。

傅孟柏怒轟「不專業」：沒預算不是藉口

傅孟柏在限動憤而發聲。翻攝IG@fumengpaul

傅孟柏在限動轉發新聞，附上12個問號，滿頭問號地問道，「攝影機在高台下面為什麼要從這麼高跳？？？？為什麼有人有戴安全帽有人沒戴？？？？這就是面對自己專業的態度嗎？？？？」

他接著寫道，「替身演員在空中還要確保臉沒有被拍到，為了成就你們，把自己的安全擺第二，確保安全就是其他人的工作與責任，把替身的安全擺第一就是其他工作人員的任務，做不好就不要做了，被淘汰吧拜託……」

傅孟柏更忿忿不平地說：「每個人都是人生父母養的！不要再僥倖心態了！沒預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳…意外是『不該發生』的，要盡所有努力讓風險降到最低的，而不是不斷發生、檢討、再為自己的不專業找理由。」

《豆腐媽媽》墜樓意外驚悚瞬間曝光

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚墜樓影片曝光，現場十分驚悚。翻攝FB＠台北市電影戲劇業職業工會

《豆腐媽媽》這起工安意外，發生在上月20日，武行替身蘇德揚在工地拍攝高樓動作戲時，不慎自4公尺高台往後仰落，地面雖舖有海綿墊，卻因強大反作用力導致整個人彈出墊外重摔著地，造成顱內出血、顏面複雜骨折，一度被醫院發出「病危通知」。

事發至今17天，蘇德揚雖脫離險境轉入一般病房，但家屬與工會昨憤而控訴劇組安全措施粗糙且涉嫌未投保，高層甚至僅派助理帶「6顆蘋果」探視，引發網友群情激憤，就連傅孟柏都看不下去，發聲譴責。

傅孟柏金鐘、金馬都拿過！入行15年

傅孟柏去年在《回魂計》演活大反派一角。翻攝IG@fumengpaul

2011年拍廣告出道的傅孟柏，曾以《最後的詩句》拿下金鐘視帝，2023年更以《本日公休》勇奪第60屆金馬獎最佳男配角，最近更以Netflix影集《回魂計》的死刑犯張士凱一角，讓觀眾看見他的使壞演技。



