《豆腐媽媽》替身4公尺高台「頭墜地」驚悚影片曝光 家屬控訴未投保「僅送６顆蘋果」

民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳嚴重工安意外！武行替身蘇德揚於1月20日拍攝工地高樓動作戲時，自4公尺高台往後仰落，雖地面設有海綿墊，卻因強大反作用力導致其整個人彈出墊外重摔著地，造成顱內出血、顏面複雜骨折，一度被醫院發出「病危通知」。事發至今17天，蘇德揚雖脫離險境轉入一般病房，但家屬與工會昨（5日）憤而控訴劇組安全措施粗糙且涉嫌未投保，高層甚至僅派助理帶「6顆蘋果」探視，引發網友群情激憤。

根據台北市電影戲劇業職業工會公布的驚悚影片，蘇德揚墮落瞬間雖有8名工作人員圍繞海綿墊，但其彈出速度過快，眾人根本來不及反應。蘇德揚的妻子在醫院守候十餘日，心碎控訴從住進加護病房（ICU）至今，民視高層完全沒有介入了解實情，連一句「對不起」都沒說，更質疑：「為何去拍一場戲卻進了ICU？這不是意外，是嚴重的疏失！」家屬更無助透露，劇組事後才告知「沒有幫我們保到險」，讓漫長的復健路與停擺的收入成為巨大壓力。

台北市電影戲劇業職業工會發聲 嚴厲譴責電視台消極卸責

針對此案，台北市電影戲劇業職業工會沉痛發出三點聲明，強調「安全絕不退讓」，並已委託律師追究勞檢、刑事及民事責任。工會強烈譴責電視台與製作公司利益掛帥、消極避重就輕，將職災視為「個人不幸」。

工會更列舉七大系統性缺失，包括未落實職安規劃、未由專業動作指導評估、未發正式通告讓指導到場指揮，以及未加保足額保險等，痛批業者將人命當成可消耗的拍攝成本，「安全不是成本，而是最基本的人命底線！」

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚家屬在社群控訴民視不聞不問，且疑似未投保。翻攝Threads

最新進度：民視承諾負起責任 待家屬提供具體資料

面對家屬與工會的連番砲火，民視於最新回應中說明，事故起因於替身依拍攝需求自高台跳下，落地後因反作用力彈出海綿墊範圍受傷。民視強調，事發第一時間已由製作單位安排就醫並全程陪伴治療。

民視表示，目前已向家屬明確表達會針對所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、未來復健及精神撫慰金等事項，負起應有的責任。目前正進行保險申報作業，待家屬提供後續狀況與具體要求資料後，將在「合法、合規、合情」的前提下妥善處理，並承諾未來會對拍攝現場的安全環境進行更嚴格的把關。



