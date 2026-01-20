《豆腐媽媽》李運慶合體「渣男前輩」吳政澔！怕步「碎蛋」後塵 搞笑急求「保蛋秘笈」

四季線上/林佩玟報導

男星李運慶首度跨足挑戰台語八點檔，在民視《豆腐媽媽》中顛覆以往溫暖形象，出演渣男「周家軒」角色，有老婆女兒卻劈腿富家千金。有趣的是，日前李運慶在拍攝現場，巧遇在上一檔八點檔《好運來》同樣飾演渣男江弘軒、甚至慘遭「大報應」的吳政澔，兩位「渣男代表」相逢，網友馬上笑喊指出「名字裡有''軒''都是渣男嗎？」。

李運慶《豆腐媽媽》出演渣男「周家軒」角色，有老婆女兒卻劈腿富家千金。

李運慶《豆腐媽媽》偷吃被正宮蘇晏霈發現，慘遭顏料潑臉

李運慶《豆腐媽媽》將「渣男家軒」詮釋得入木三分，戲裡竟然說出愛老婆也愛小三的不負責任話語，看得觀眾頻搖頭。而遇到也曾演出「渣男」讓觀眾恨得牙癢癢的前輩吳政澔，李運慶開玩笑說「謝謝前輩教我守護蛋蛋大作戰」，原來吳政澔在《好運來》中被小三發現有小四時，一陣追跑中跌下樓撞傷，因此重要部位受傷沒有「蛋蛋」了，李運慶擔心接下來「渣男家軒」可能也會有類似報應呢！

吳政澔《好運來》在一陣追跑中跌下樓撞傷，因此重要部位受傷沒有「蛋蛋」

8點檔兩大渣男合體！李運慶首演壞男人，求教吳政澔「保蛋大作戰」

