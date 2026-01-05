《豆腐媽媽》李運慶渣男上身有點興奮 蘇晏霈「豁出去」火辣誘惑尺度大開

為了呈現角色情感張力，蘇晏霈與李運慶拍攝關鍵戲碼前適度放鬆情緒。（民視提供）

李運慶第一次在民視演出八點檔《豆腐媽媽》就挑戰渣男角色，因為受不了老婆蘇晏霈賺錢第一的態度，外遇賞識他的豪門千金，被問到渣男演出，他毫不掩飾說「有點興奮。」蘇晏霈也為挽回老公的心，尺度犧牲，藉酒壯膽主動挑逗。

出道以來常被封為「國民暖男」的李運慶，這次在《豆腐媽媽》中顛覆形象挑戰「渣男」角色。他坦言過去演暖男演到有些「疲乏」，雖然近年陸續嘗試吸毒者、失智症家屬等多元角色，但在感情戲上多半還是專情的設定。

蘇晏霈在《豆腐媽媽》中突破以往形象，展現成熟魅力與自信氣場，為角色「育玲」注入全新層次。（民視提供）

對於這次轉型，李運慶表示：「演渣男我其實有點興奮！我希望能用不同角度詮釋，因為可恨之人必有其可憐之處。我希望讓觀眾看到這個角色的厚度，而不只是單純的壞。」 此外，他也笑說，能跟女神蘇晏霈對戲是最大的動力，至於劇中的親密戲碼，身為人夫的他早已跟老婆報備，絕對專業至上。

蘇晏霈首度挑戰大尺度！ 微醺上陣笑稱「回家看色情片練功」

蘇晏霈與李運慶首次合作便默契十足，將育玲與家軒之間糾結又深刻的情感層層堆疊。（民視提供）

飾演妻子的蘇晏霈，則是將演藝生涯的「第一次大尺度」獻給了本劇。她透露，前幾天剛拍攝完一場極具挑戰性的「性感引誘」重頭戲。為了營造浪漫氛圍，馮凱導演甚至開玩笑預告：「會讓妳坐到對方身上」，讓蘇晏霈緊張到大開玩笑回應：「那我回家做功課看色情片！」

蘇晏霈與李運慶首次合作便培養出絕佳默契，拍攝重頭戲零尷尬。（民視提供）

蘇晏霈感性表示，雖然自己在戲中展現了「肉肉的」性感美，但非常滿意拍攝效果。她坦言拍攝前因為太緊張，覺得自己「太弱了」，為了讓肢體更放鬆，還在收工前的最後一場戲適度「借酒壯膽」：「導演很貼心問我需不需要真的（喝酒），我說我有點弱，需要一點工具來放鬆。雖然不鼓勵喝酒，但在專業演出下，這能讓我們更自在地呈現那種唯美又刺痛的氛圍。」

