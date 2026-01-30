《豆腐媽媽》洪都拉斯「豆渣洗臉」吳皓昇！他不怕「報應」竟爽喊：超舒服

四季線上/綜合報導

民視八點檔熱播大戲《豆腐媽媽》劇情持續升溫，衝突全面引爆！劇中惡名昭彰的反派「正豪」（吳皓昇 飾），與淑芳（潘奕如 飾）、俊生（吳政澔 飾）陪同嘉蓮（陳仙梅 飾）強勢登門萬家討公道，卻徹底踩到萬家底線。向來守護家人的萬家精神領袖萬德福（洪都拉斯 飾）忍無可忍，直接下令徒弟馬仔（馬國弼 飾）端出「豆渣」，一場讓觀眾拍手叫好的「豆渣洗臉」名場面就此誕生！

吳皓昇登門踢館踩到底線，萬德福（洪都拉斯）忍無可忍，潑上豆渣正式出擊。

這場被劇迷期待已久的「報應戲」，拍攝過程同樣火花四射。飾演反派正豪的吳皓昇透露，為了呈現最到位、最解氣的畫面，全劇組從深夜一路排練到凌晨三點：「我們最怕 NG，因為豆渣一潑下去就很難清理，重來成本超高。」

他也大讚洪都拉斯經驗老道，「第一波潑過來時，本來被吳政澔擋掉大半，結果洪哥反應超快，一個閃身神補刀，下一秒直接精準命中我的臉，真的超準！」

現場潑灑力道十足，連攝影機鏡頭都不小心「中彈」，畫面一度緊急清理。吳皓昇笑說，雖然全身沾滿豆渣，但拍完後反而覺得「超過癮」，直呼這是一場「最環保、不浪費食物，又能讓觀眾看得很舒服」的解氣戲碼。

吳皓昇全身沾滿豆渣仍敬業完成拍攝，笑稱這是一場「最環保又最解氣」的報應戲。

吳政澔、潘奕如、吳皓昇遭豆渣沾滿身。

談起這場重頭戲，洪都拉斯也分享幕後趣事，他笑說：「本來潑完豆渣之後，還想要把水桶直接套在王正豪的頭上，但想一想還是取消了，怕觀眾覺得萬德福太暴力了，哈哈！」他也開心表示，這是一場「超級無敵開心的戲」，拍攝過程順利，最終「圓滿成功」。

在劇中飾演「萬德福」的洪都拉斯，這回不只展現守護家庭的霸氣氣場，拍攝時更顧及對戲演員的安全。現場工作人員透露，洪哥在潑豆渣時精準掌握角度與力道，避免豆渣噴入演員眼睛，專業度獲得全場一致肯定。

這場「豆渣大戰」將於今晚播出，除了欣賞老戲骨洪都拉斯與吳皓昇的正面交鋒，觀眾最期待的，莫過於看反派正豪如何在正義出手下，被狠狠「洗臉」！

《豆腐媽媽》洪都拉斯「豆渣洗臉」吳皓昇！他不怕報應戲竟笑喊：超舒服

