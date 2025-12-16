"豆腐媽媽"演員南下與鄉親同樂 平安宴宛如行動卡拉OK

民視新聞／綜合報導

即將上映的八點檔連續劇豆腐媽媽，主演李沛綾、胡鴻達、徐千京等人，下鄉來到雲林斗六，與鄉親同樂，近距離互動，現場宛如行動卡拉OK，這些演員不但能演，還能唱，平安宴上先餵飽聽眾耳朵！

演員胡鴻達獻唱，膾炙人口的台語經典歌曲，胡鴻達在台上唱歌，同劇組演員也沒閒著，在台下與鄉親互動。

即將上映的八點檔連續劇豆腐媽媽，劇組下鄉來到雲林斗六一家宮廟，與上千名鄉親，共同參加平安福宴，胡鴻達抓緊機會，宣傳新戲。

演員胡鴻達：「最新的八點檔豆腐媽媽，即將在十二月中就要上檔，飛龍在天我們的導演，名導演馮凱來製作，最新的這齣豆腐媽媽的八點檔，跟以前的八點檔都不同，大家現在看到預告就知道，喔真的，這齣會很好看。」

演員李沛綾穿著blingbling閃亮亮短裙現身，先劇透自己演的豆腐種類，又嗆又辣。





"豆腐媽媽"演員南下會千名鄉親 平安宴氣氛超HIGH

現場宛如小型追星會，民眾爭相與偶像拍照。









演員李沛綾：「下一檔戲豆腐媽媽，李沛綾飾演的是盧麗華，她的名字叫盧麗華，不知道到底有多盧啊，我也不知道，我只知道說以豆腐來講，盧麗華媽媽的角色就是，焦香麻辣豆腐，又嗆又辣又麻又香。」

科班出身的徐千京，同樣也來獻唱，走下舞台與鄉親互動，展現親和力。





"豆腐媽媽"演員南下會千名鄉親 平安宴氣氛超HIGH

劇組演員獻唱，逐桌和粉絲近距離互動。









豆腐媽媽首次在地方上的大型亮相，就選在人情味特別濃厚的斗六，劇組演員走入人群，在廟埕與鄉親近距離互動，粉絲爭相要求拍照留念，也讓這場平安福宴，成了另類追星場合！





