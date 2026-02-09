《豆腐媽媽》演員墜地重傷！方文琳認「危險戲全找替身」：太偉大了

記者宋亭誼／台北報導

女星方文琳前（2024）年證實自己罹患食道癌零期，所幸手術過後已無大礙。方文琳近來騎單車環台10天，今（9）日特地和女兒于齊薇舉辦下午茶聊天會分享環島心得，方文琳表示，這趟環島之旅對她而言不只是一項挑戰，更是一場家族凝聚之旅。

方文琳。（圖／記者趙于瑩攝影）

方文琳日前和8、9位家人一起環島，連86歲的媽媽也坐保母車同行，方文琳出發前特地翻農民曆選日子，果然一路上風和日麗，也遇到許多熱情的台灣人。方文琳回憶，環島過程中她騎到南迴公路壽峠時，被50幾歲的大哥認出，對方瞬間變成小男孩追星，「他說天啊這是方文琳，好開心的一天，說是擋泥板女神」，至於獲封「擋泥板女神」的心情如何？方文琳笑說：「蠻後悔以前沒有保存下來」。

方文琳演八點檔時遇到危險戲碼一定要求替身。（圖／記者趙于瑩攝影）

方文琳當年與裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」出道，後來也參與不少戲劇演出。近來民視《豆腐媽媽》爆出工安意外，一名37歲替身演員依劇情需求自高台跳下，導致顱內出血、顏面複雜骨折。方文琳今受訪提到，八點檔通常有較多動作戲，而她深知自己能力不足，遇到危險戲碼一定要求劇組安排替身。

方文琳坦言，自己非常恐懼某些危險場面，「跳水、從高處跳下來這種，我真的不行」，需要演出被車撞、在地上翻滾的戲碼她同樣害怕，一定需要替身幫忙。不過方文琳深知替身演員的辛苦，強調自己拍攝當下一定會在一旁再三確認替身的安全，私下也會特地向對方致謝，「替身演員真的太偉大了」。

