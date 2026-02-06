《豆腐媽媽》演員墜樓命危！苗可麗揭8點檔「幕後秘辛」：我很小心

記者蔡維歆／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」，但家屬與民視的說法出現落差，隨著墜地影片曝光，引起網友熱議。對此曾演出八點檔的苗可麗今晚出席三立尾牙也回應了。

苗可麗談八點檔工安意外。(圖／記者鄭孟晃攝影）

苗可麗說自己膽子小，所以只要無法勝任的動作戲都會拒絕，「對劇組來說可能會覺得沒那麼嚴重，但我又會覺得說我不太行，所以我怕影響工作也怕自己受傷，如果受傷就沒辦法繼續拍，所以我就會很小心。」而她印象中拍過難度最高的就是溺水戲，因為她不會游泳，跳高也不行，「那次拍基本上水不會太深，劇組也有安排會潛水的人在下面，但我還是很害怕，不過我盡力了。」當時她跟陳霆一起拍的溺水戲，當時也有用替身幫忙。那會覺得八點檔拍戲環境血汗嗎？苗可麗則透露遇到的工作人員都很注意安全，所以認為還好。

如今農曆年快到，被問今年共發出多少紅包？苗可麗透露大概有6位數，由於去年媽媽過世至今還不到一年，因此她說今年就是低調過年，等等尾牙結束就會回台中陪爸爸。那都包多少紅包給爸爸？苗可麗表示去年開始覺得爸爸有點失智症狀，所以包比較少，結果沒想到爸爸不開心，讓她很自責，因此今年決定包跟往年一樣的金額給爸爸。

