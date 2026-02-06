《豆腐媽媽》演員墜樓命危！黃家駒昔錄綜藝「高台墜地」 昏迷6天後死亡

娛樂中心／綜合報導

民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，一名替身演員自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」。過去香港樂團Beyond主唱黃家駒在錄綜藝節目時，從高台上跌下來撞到頭，昏迷6天最終不治身亡，至今仍是粉絲心中的痛。

1993年6月24日，香港搖滾樂團「BEYOND」為了宣傳即將在日本發行的日語專輯，受邀到富士電視台的攝影棚拍攝遊戲節目《小內小南的想做什麼就做什麼》。沒想到錄影才15分鐘就發生意外，當時黃家駒在狹窄並沾滿水漬的在高台上奔跑，一時失足滑倒墜落，頭部朝下著地，立即陷入昏迷。

黃家駒離世多年，每年仍有許多歌迷到墳前祭拜。（圖／翻攝自微博）

黃家駒隨即被送到醫院急救，大批粉絲得知消息後，齊聚在香港商業電台停車場空地舉行祝禱會，希望黃家駒能恢復意識。遺憾的是，黃家駒在昏迷6天後，6月30日下午4時於東京醫院離世，年僅31歲。院方公佈死因為急性腦膜下血腫、頭蓋骨骨折、腦挫傷及急性腦腫脹]。《小內小南的想做什麼就做什麼》也應黃家駒的逝世而被富士電視台永久停播。香港歌迷至今仍會在各種重大場合齊唱他的經典歌曲《海闊天空》。

