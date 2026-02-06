《豆腐媽媽》演員墜樓重傷！《民視》深感遺憾：已付清醫療費

八點檔《豆腐媽媽》爆發工安意外，《民視》發聲明稱已付清醫藥費。（圖／民視提供）





《民視》八點檔《豆腐媽媽》1月20日拍攝爆發嚴重工安意外，一名蘇姓男替身拍攝動作戲時從高樓墜下，直接撞擊地面，顱內出血、面部骨折、牙齒碎裂住進加護病房，送醫當天還吐了一整晚血。對此，發行公司《民視》今（6）日發聲明，強調有前往醫院協助付清費用。

《民視》對於此次拍攝意外深感遺憾，在聲明中提到，在意外事發當下，劇組第一時間即將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心。公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助，並持續關心其健康狀況，盼能安心休養、早日康復：「今日近午，劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。」

廣告 廣告

《民視》表示，公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。



【更多東森娛樂報導】

●陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級

●《豆腐媽媽》驚傳拍攝意外！替身「高樓墜地重傷」電視台回應了

●爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了

