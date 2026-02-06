《豆腐媽媽》演員墜樓重摔列4點澄清 替身未婚妻再回擊官方說法

【緯來新聞網】37歲蘇德揚因拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》配合劇情需從高樓墜落，跌出海綿範圍發生工安意外，未婚妻Rena控訴民視與劇組漠視拍攝安全，今（6日）下午露面控訴外也提出三點訴求。到了晚上，民視與劇組給出最新聲明，Rena再度列舉四點反駁官方回應。

劇組整理從1/20事發後與家屬之溝通過程：



1.

1/20事發當下，現場AED人員立即進行傷勢評估並通報救護車；劇組人員陪同蘇先生搭乘救護車至衛生福利部桃園醫院，經與家屬討論後，將蘇先生轉至署立台北醫院就近照顧。劇組統籌親至現場了解狀況，並致贈慰問金，同時與家屬建立聯繫方式，持續表達關心。



2.

1/21早上劇組統籌有至醫院探視蘇先生。當天下午家屬轉達統籌，聽從醫生建議進ICU進行72小時觀察。劇組於1/22早上前往醫院與家屬一起聆聽病情說明。



3.

蘇先生於1/27轉至普通病房，1/27劇組詢問是否能探視，家屬表示該日探視已額滿。1/30劇組再次表示欲前去探視，家屬於2/1回覆於2/3再進行探視。



4.

2/6凌晨家屬通知劇組中午要辦理出院，劇組跟家屬約好11點在醫院辦理出院手續，劇組當場繳清相關醫療費用，並致贈出院慰問金。





Rena看完後，再度反駁這四點說法，表示現場並沒有武術指導，不解為何要問蘇男「是否要跳」，因為他的工作就是「跳」，跟安全不安全無關。接著，她表明現場6位工作人員如同虛設，然後到醫院的探視時間才大約半小時。







替身方最新說法





1.拍攝現場是沒有任何的武術指導



2. 特技替身並非現場安全人士，這一點其實我一直跟他們的統籌在質疑，為什麼會詢問揚揚（蘇德揚）可不可以跳，因為他的工作就是做這個動作，其他的安全是現場要維護的不是一個人校長兼撞鐘的概念



3. 現場的六位工作人員的存在很虛無，因為他們都不知道怎麼樣保護替身演員



4. 1/20送醫 —1/21陪伴大約 30分鐘。1/22-2/6 期間只有來送過六顆蘋果，（停留）20分鐘，其實我看到他們的統籌先生和助理沒有（待）超過一個小時

