《豆腐媽媽》演員墜樓！王淨《鬼家人》替身曝「專業防護」差很大

民視《豆腐媽媽》替身蘇德揚拍攝時從高處墜落，導致頭部重摔。（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）





《民視》八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚在1月20日拍戲時從高樓墜下，導致他顱內出血、面部骨折、牙齒碎裂住進加護病房，送醫當天還吐了一整晚血。勞動部今（7）日宣布調查結果，證實違反職安法將依法裁罰，替身演員也無勞保、災保。

針對這起嚴重工安意外，金鐘影帝傅孟柏、金馬影帝莫子儀接連聲援，痛斥《民視》消極卸責，「意外」根本不該發生。有了影視前輩發聲譴責之後，曾演出電影《關於我和鬼變成家人的那件事》王淨跳樓的蔡姓替身演員，也公開花絮片段：「之前拍《關於我和鬼變成家人的那件事》練習影片，是花了時間練習才有實拍這件事！」

廣告 廣告

蔡姓替身演員坦言，替身也是會有失誤和克服心理障礙的時候：「這時最重要的就是現場安全和專業的保護人員，第一時間知道的就是要去接人，而不是跑掉，這場約1樓高一些底層防護都比這次事件來的多！真的不能忽視 安全的重要信。」

在 Threads 查看



【更多東森娛樂報導】

●陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級

●《豆腐媽媽》驚傳拍攝意外！替身「高樓墜地重傷」電視台回應了

●《豆腐媽媽》替身墜樓整晚吐血！未婚妻「出面控訴」曝1動作搶命

